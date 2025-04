Czy wiesz, że w nocy nie jesteś sama? Czy zdajesz sobie sprawę, że kładąc się co wieczór do łóżka towarzyszy Ci nie tylko Twój partner życiowy ale także m

iliony współlokatorów?

To oni, kiedy najmniej się tego spodziewasz, przedostają się drogami oddechowi do najgłębszych zakamarków Twoich oskrzeli. Wtedy zaczynasz alergicznie kaszleć, masz nieżyt nosa, zaczynasz ciężko oddychać.

Ci współlokatorzy to roztocza, pajęczaki i pleśnie. Dla alergików wdychanie ich odchodów jest bardzo groźne, bo to one uczulają. Podobne objawy mogą występować przy uczuleniu na grzyby pleśniowe. Znajdują się one zarówno na dworze, jak i w domu. Na dolegliwości związane z alergicznym nieżytem nosa cierpi około 35% Europejczyków. Aby udrożnić nos nie niszcząc przy tym śluzówki, najlepiej zastosować do płukania Zabłocką mgiełkę solankową „Siła Serca”. Preparat ten nawilża i oczyszcza błonę śluzową z pyłków, drobin naskórka zwierząt czy zanieczyszczeń przemysłowych. Zawiera mikroelementy, które mogą przyczynić się do regeneracji zniszczonej błony śluzowej tj.: brom, wapń, magnez, jod. Wzmacniają one dodatkowo odporność organizmu chroniąc go przed infekcjami.

Dzięki ogromnej zawartości jodu jonowego Zabłocka mgiełka solankowa „Siła Serca” wykazuje wybitne walory prozdrowotne poprzez inhalacje i nawilżanie pomieszczeń. Można ją wykorzystać również w grotach solnych, minitężniach, fontannach, kaskadach. W pomieszczeniach, gdzie wykorzystano mgiełkę dolewając do nawilżacza lub bezpośrednio rozpylając powstaje mikroklimat bogaty w jod i inne minerały. Mgiełka ma korzystny wpływ na:

nawilżenie i oczyszczenie dróg oddechowych w infekcjach bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych,

regenerację nabłonka migawkowego oskrzeli,

rozrzedzenie wydzieliny błony śluzowej,

zmniejszenie obrzęku zapalnego błony śluzowej,

zniesienie skurczu mięśni gładkich oskrzeli,

poprawę funkcjonowania nabłonka dróg oddechowych zmniejszając podatność na schorzenia.

Zabłocka mgiełka powstała we współpracy z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu w ramach programu Poznaj Siłę Serca. Celem Projektu jest profilaktyka zdrowotna, szerzenie wiedzy i budowanie społecznej świadomości konieczności dbania o zdrowie. Zabłocka mgiełka solankowa „Siła Serca” gwarantuje zdrowie w Twoim domu.