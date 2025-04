Ospa wietrzna to bardzo zakaźna choroba wirusowa, która jest przenoszona z osoby na osobę drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt. Na ospę najczęściej chorują dzieci, 90% chorych stanowią osoby do 15 roku życia. Po kontakcie z chorym objawy ospy rozwijają się w czasie od 10 do 21 dni. Większość zmian na skórze znika w ciągu 3 tygodni. Czy w tym czasie trzeba pozostać w domu?

Czy z ospą można wychodzić na dwór?

Z ospą najlepiej pozostać w domu do czasu przyschnięcia wszystkich pęcherzyków, jednak jeżeli nie masz gorączki, dreszczy, czujesz się dobrze, to możesz wychodzić na dwór. Jeżeli ospa jest niepowikłana, to nie ma przeciwwskazań do wychodzenia na świeże powietrze. Nie trzeba też leżeć z nią w łóżku, jak niektórzy uważają.

W trakcie wyjścia trzeba za to unikać kontaktu z innymi, szczególnie z osobami o obniżonej odporności: chorymi na nowotwór, zakażonymi HIV, po przeszczepieniach narządów, a także kobietami w ciąży i niemowlętami. W trakcie ospy nie wolno chodzić w miejsca, gdzie przebywa więcej osób, tj. do przedszkola, szkoły, żłobka, sklepów, miejsc zabaw dla dzieci. Chorzy powinni pozostać z dala od innych, dopóki wszystkie pęcherze się nie zagoją.

O czym pamiętać wychodząc z ospą na dwór?

Wychodząc na zewnątrz z ospą, należy pamiętać o tym, żeby unikać promieni słonecznych. Zmian na skórze nie należy wystawiać na działanie słońca, ponieważ łatwiej wtedy o przebarwienia i blizny.

Jak długo ospa jest zaraźliwa?

Ospa wietrzna jest zaraźliwa w czasie od 1-2 dni przed pojawieniem się pęcherzyków do momentu aż wszystkie zmiany przyschną i zamienią się w strupy. Pęcherze zwykle zmieniają się w strupy w ciągu 5 do 7 dni od pojawienia się wysypki. Osoba chora na ospę jest najbardziej zaraźliwa gdy na jej skórze występują pęcherze wypełnione płynem. Wtedy trzeba zdecydowanie unikać kontaktu z innymi osobami, które mogłyby zachorować.

