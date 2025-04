Półpasiec wywołuje wirus Herpesvirus varicella zoster, ten sam, który jest sprawcą ospy wietrznej. Po przechorowaniu ospy chowa się on w zwojach nerwowych i czeka, by ponownie zaatakować. Najczęściej dochodzi do tego w momentach wyczerpania organizmu. Dlatego półpaścowi sprzyjają przedłużające się infekcje, przemęczenie, stres itp. Niestety nie ma leku, który szybko rozprawiłby się z chorobą. Można tylko wspomagać organizm, by pokonał wirusa i łagodzić objawy półpaśca. A w tym sprawdzają się także domowe sposoby leczenia.

Uwaga! W przypadki niektórych rodzajów półpaśca (np. w przypadku półpaśca ocznego lub półpaśca usznego) domowe metody leczenia nie mają zastosowania. Te odmiany półpaśca mogą nieść za sobą groźne powikłania, dlatego powinny być leczone pod okiem lekarza.

Zioła na półpasiec

W przypadku półpaśca warto sięgnąć się m.in. zioła o działaniu łagodzącym gorączkę. Można zatem pić napar z lipy z dodatkiem soku malinowego. Ponieważ choroba ta związana jest z obniżeniem odporności organizmu warto również sięgnąć po specyfiki, które wzmacniają siły immunologiczne. Na odporność korzystanie działa m.in. pokrzywa, jeżówka, korzeń lukrecji, żeń-szeń. Warto spożywać także miód i propolis - obydwa mają działanie immunostymulujące. W leczeniu zmian skórnych natomiast sprawdza się sok z aloesu – można go nakładać bezpośrednio na skórę.

Preparaty bez recepty na półpasiec

Ból to jeden z najbardziej męczących objawy półpaśca. W walce z nim sprawdzają się przede wszystkim leki przeciwbólowe. Lekarze zwykle polecają preparaty dostępne bez recepty, m.in. zawierające paracetamol, naproxen lub ibuprofen, a także zażywanie witamin z grupy B (regenerują nerwy). Zmiany skórne natomiast warto smarować gencjaną, która działa odkażająco i lekko znieczulająco. Jeśli pęcherzyki są w miejscu, które podrażniane jest przez ubranie, możesz zasłonić je jałowym opatrunkiem.

Najlepszym lekiem na półpasiec jest wypoczynek

Półpasiec to poważna choroba i nie lada wyzwanie dla układu odpornościowego. Dlatego nie wolno się przemęczać. Konieczne jest zwolnienie lekarskie (minimum 2 tygodnie) i odpoczynek. Staraj się jak najwięcej polegiwać, jedz dużo wywarów warzywnych z dodatkiem chudego mięsa, pij co najmniej 2 litry wody na dobę. Dzięki temu samopoczucie będzie lepsze, a choroba szybkiej się skończy.

