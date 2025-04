Im wcześniej rozpoczniemy leczenie półpaśca, tym lepiej – wczesna terapia nie tylko skróci czas trwania choroby, ale też szybciej uśmierzy dolegliwości bólowe, które przy półpaścu bywają naprawdę dotkliwe.

Rzadko zdarza się, żeby półpasiec udało się zdiagnozować jeszcze przed pojawieniem się zmian skórnych, czyli w jego początkowej fazie. Jeśli się tak jednak zdarzy, specjalista może zalecić leki przeciwwirusowe, które złagodzą przebieg choroby poprzez hamowanie mnożenia się wirusów.

Najczęściej półpasiec diagnozuje się w jego zaawansowanym stadium. Wówczas leczenie opiera się na łagodzeniu objawów i może obejmować:

Wymienione leki stosuje się, gdy zaleci je lekarz.

Zdarza się, że niektórzy pacjenci tak bardzo cierpią z bólu, że w ich przypadku stosuje się zastrzyk znieczulający.

O wyleczeniu półpaśca mówi nam nasza skóra. Jeśli zmiany skórne znikną, to możemy twierdzić, że choroba została zaleczona. Tak naprawdę w stu procentach tej choroby nie można wyleczyć, ponieważ wirusa nosimy w sobie. Jest to wirus dobrze wszystkim znany, bo pierwsze zetknięcie się z nim wywołuje ospę wietrzną. Po jej przechorowaniu, w momentach kiedy spada nam odporność, kiedy jesteśmy osłabieni i podatni na ataki wirusów, może on do nas powrócić w postaci półpaśca

– mówi dr n. med. Barbara Joanna Bałan, internista, immunolog z Centrum Medycznego Damiana.