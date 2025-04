Czym jest opium?



Opium to substancja, którą otrzymuje się poprzez wysuszenie soku mlecznego pozyskanego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego.

Opium zawiera alkaloidy: pochodne fenantrenu (morfina, kodeina) oraz pochodne izochinoliny (papaweryna). Makowiny, czyli suche, dojrzałe, opróżnione makówki oraz łodygi kwiatów również zawierają substancje czynne.

Dawniej stosowane było jako środek przeciwbólowy, nasenny, uspokajający i odurzający – najczęściej w formie laudanum, czyli nalewki alkoholowej.

Obecnie największa ilość produkowanego opium pochodzi z Afganistanu (85% produkcji na Europę i 90% produkcji światowej).

Jak rozpoznać uzależnienie od opium?



Uzależnienie psychiczne może pojawić się bardzo szybko – nawet na przestrzeni kilku dni. W przypadku długotrwałego i regularnego przyjmowania opium pojawia się uzależnienie fizyczne.

Uzależnieniu najczęściej towarzyszy zwiększenie tolerancji na podawaną substancję, a co za tym idzie konieczność zwiększania kolejnych dawek narkotyku.

Stosowanie opium na początku daje bardzo przyjemne objawy: stany euforyczne, odprężenie, analgezję – zanik bólu. Dopiero po pewnym czasie pojawiają się negatywne konsekwencje: spadek masy ciała, bezsenność, silne zaparcia, gwałtowne pogorszenie stanu uzębienia.

Innymi efektami ubocznymi są:

wymioty,

osłabienie fizyczne,

reakcja pirogenna (gorączka, ból mięśni, ból głowy, mdłości),

śmierć z przedawkowania.

W jaki sposób działa opium?



Opium działa na receptory opioidowe, które należą do grupy receptorów związanych z białkiem G. Występują one z rożną gęstością w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i na jego obrzeżach.

Receptory te pełnią ważną funkcję w regulacji odczuwania bólu oraz adaptacji do zmian środowiska.

Jak narkomani przyjmują opium?



Metod przyjmowania opium jest kilka. Najczęściej spotykaną jest dożylne wstrzykiwanie. Opium umieszcza się na metalowej łyżeczce z odrobiną wody, a następnie podgrzewa. Tak przygotowaną, ostudzoną mieszaninę wstrzykuje się do krwiobiegu. Działanie narkotyku trwa około 4 godziny.

Kolejnym sposobem jest podskórne podanie narkotyku – jest ono jednak rzadszą metodą, ponieważ opium nie trafia bezpośrednio do krwi, mózgu i receptorów, tylko wchłaniany jest stopniowo, przez co narkoman nie odczuwa tak zwanego „kopa”.

Podanie doustne polega na wypiciu wywaru przygotowanego ze słomy makowej (suszonych łodyg maku). Wywar ten nazywa się „zupą” lub „makiwarą”. Ilość wypijanego przez narkomanów płynu jest różna, zależy ona od stężenia wywaru.

Opium można również palić – metoda ta jest najpopularniejsza w krajach azjatyckich.

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii



Należy pamiętać, że zarówno uprawa maku wysokomorfinowego, jak i zbieranie mleczka makowego są w Polsce nielegalne. Mówi o tym ustawa z dnia z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, artykuł 49.

„1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, lub konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom ustawy zbiera mleczko makowe, opium, słomę makową, żywicę lub ziele konopi”.

