"Daleko jeszcze?" - odpowiedzi na uciążliwe pytania dziecka w czasie podróży!

"Daleko jeszcze?" to prawdziwy niezbędnik każdego, kto rusza w drogę! Książka pełna jest porad dla rodziców, jak zająć swojego szkraba podczas podróży.

Znajdziemy w niej rebusy, labirynty oraz łamigłówki, które skutecznie zajmą dziecko na kilka chwil. Gdy skończą się zadania z książki znajdziemy pełno podpowiedzi, jak bawić się z malcem, aby uciążliwe pytanie "daleko jeszcze?" nie padało zbyt często.

Książka "Daleko jeszcze?" autorstwa Marcina Przewoźniaka przyda się rodzicom, którzy planują dłuższą wyprawę. Poradnik pomaga wymyślić kreatywne zabawy, pokazuje jak urozmaicać słownictwo dziecka, jak uczyć go geografii.

Zajmij dziecko zabawą w czasie podróży!

Daje świetny przykład, że dziecko wcale nie musi być znudzone podróżą, a rodzice zmęczeni jego ciągłym narzekaniem. W książce znajdziecie pełno porad, pomysłów i przykładowych zabaw.

Ogromną zaletą poradnika jest to, że nie trzeba przygotowywać się do podróży wcześniej oraz nie trzeba wykładać ogromnych sum pieniędzy na zajęcie dziecka.

W poradniku znajdziemy wiele klasycznych zabaw - jak choćby znany nam jeszcze z czasów dzieciństwa "Pomidor". Warto zabrać ze sobą poradnik "Daleko jeszcze?" wydawnictwa Book House w podróż.

Gwarantuje on dobrą zabawę - zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców, którzy mogą w końcu odnaleźć w sobie trochę dziecka!

