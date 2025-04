Wydawać by się mogło, że większość rodziców jest zadowolona z planowanego programu MAMA PLUS, który zakłada przyznanie emerytury za wychowanie minimum 4 dzieci, premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka, bezpłatne leki dla ciężarnych i ułatwienia dla mam-studentek. Przeznaczanie ogromnych kwot dla rodzin nie każdemu się jednak podoba – członkowie ruchu na rzecz pacjentów „My przed/po transplantacji” zapowiadają protesty. Czego się domagają?

„Tym razem miarka się przebrała” – mówi Tomasz Samborski z Ruchu na rzecz pacjentów „My przed/po transplantacji". Ruch zapowiada protesty przed sejmem przeciwko planom rządu wobec przyszłych matek oraz kobiet posiadających czwórkę dzieci.

Trudno dziwić się ich oburzeniu – rodzice dzieci po transplantacjach od roku nie mogą się doprosić od rządu obniżek drogich leków dla swoich pociech. Ich ceny wiosną 2017 roku z około 3 zł wzrosły do nawet tysiąca. Nierzadko leki te ratują maluchom życie, gdyż zapobiegają odrzuceniu organów po operacjach. Niestety, przez podwyżki stosuje się często tańsze zamienniki preparatów, co naraża życie ciężko chorych malców. Teraz rodzice zgromadzeni w Ruchu będą domagać się darmowych leków dla dzieci po przeszczepach.

Poniżej można przeczytać cały list otwarty Ruchu na rzecz pacjentów „My przed/po transplantacji".