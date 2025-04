Ospa wietrzna

Co roku w Polsce odnotowuje się ok. 180 000 przypadków zachorowań na ospę wietrzną. Z tej grupy ponad 1000 osób trafia do szpitala z powodu powikłań. Ospa jest powszechną chorobą zakaźną, występującą głównie w wieku dziecięcym. Wywoływana jest przez wirus ospy wietrznej i półpaśca. W Polsce ospa wietrzna jest postrzegana nie tylko przez pacjentów, lecz często również przez lekarzy, jako niezbyt groźna choroba, nie wymagająca hospitalizacji. Niestety jest to błędna opinia, ponieważ z ospą wiąże się ryzyko groźnych powikłań, takich jak: wtórne zakażenie bakteryjne skóry, wywołane najczęściej gronkowcami i paciorkowcami, powikłania neurologiczne (zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, zapalenie mózgu oraz móżdżku) oraz zapalenie płuc.

Każde dziecko musi przez to przejść?

Celem akcji „Zadbaj o dzieciństwo bez ospy wietrznej” jest złamanie stereotypu ospy jako łagodnej choroby, którą powinno się przechorować w dzieciństwie oraz zapoznać rodziców z profilaktyką poprzez uświadomienie, że istnieją skuteczne metody zapobiegania chorobie.

Szczepienie ochronne

Najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania ospie wietrznej jest uodpornianie czynne, czyli szczepienie ochronne. Powszechne szczepienia przeciwko tej chorobie, prowadzone w kilkunastu krajach, spowodowały istotny spadek zachorowań, powikłań, hospitalizacji i zgonów z jej powodu. W Polsce szczepienie przeciwko ospie znajduje się w Programie Szczepień Ochronnych, na liście szczepień obowiązkowych i zalecanych.

