Depresja to nie smutek. Nie powiesz sobie: od jutra biorę się w garść. Będzie dobrze. Bo siła woli to za mało, żeby pokonać takiego wroga. W twoim organizmie zachodzą procesy biochemiczne, które trudno jest kontrolować. Potrzebna ci armia, armia witamin. Na które z nich stawiać?

Reklama

Mowa o witaminach z grupy B, czyli tzw. B kompleks. Bo choć w walce z depresją pomagają też witaminy D3 czy A i E, czyli antyoksydanty, to kluczowe znaczenie mają tu witaminy z grupy B, które bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie układu nerwowego, a zatem także na naszą psychikę.

Które leki na depresję są najskuteczniejsze?

Jakie witaminy warto brać przy depresji?



1. Witaminę B1, czyli tiaminę

Potrzebujesz jej do przemiany węglowodanów i glukozy, które są paliwem dla komórek mózgu. O ile więc rzadko dochodzi do jej niedoborów, kiedy już do nich dojdzie (np. przy dużym spożyciu alkoholu), nie tylko będziesz miała kłopoty z sercem. Dojdą do nich właśnie problemy neurologiczne i zaburzenia psychiatryczne.

Szukaj jej w: bobie, grochu, fasoli, mięsie, produktach pełnoziarnistych oraz orzechach i cytrusach.

2. Witaminę B3, czyli niacynę lub inaczej PP

Kluczowej – jak podkreślają sami psychiatrzy - w leczeniu wszelkich zaburzeń psychicznych. Jej niedobry powodują bowiem m.in. niepokój, rozdrażnienie, demencję, spowolnienie umysłowe i fizyczne, a nawet lęki i psychozy. Poza tym wykazano, że zwiększenie dawek B3 w diecie czy suplementach często eliminuje w ogóle potrzebę brania leków przeciwlękowych.

Szukaj jej w: pełnoziarnistych produktach zbożowych, mięsie, rybach, drożdżach piwnych i korzeniu pietruszki.

3. Witaminę B5, czyli kwas pantotenowy

Bez niego nasze komórki w tym nerwowe nie funkcjonują prawidłowo. Gdy masz jej niedobory, czujesz się nieustannie zmęczona, masz skurcze mięśni oraz drętwienia rąk i nóg i wszystkie inne symptomy charakterystyczne dla depresji, czyli niechęci do życia.

Szukaj jej w: mięsie, awokado, bananach, brokułach, ciemnozielonych warzywach liściastych, mleku, grochu, jajkach, produktach pełnoziarnistych, pomarańczach, nasionach słonecznika, soczewicy, soi.

4. Witaminę B6, czyli cholinę

Bo bez niej nie ma przemiany tryptofanu w serotoninę, czyli hormon szczęścia. Poza tym wraz z B12, o której poniżej, B6 bierze udział w powstawaniu innych neuroprzekaźników, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowaniu systemu nerwowego. Np. przekraczając barierę krew-mózg wnika do twoich komórek nerwowych i produkuje tam acetylocholinę, czyli przekaźnik między komórkami nerwowymi. Bez niej masz kłopoty z uczeniem się, zapamiętywaniem.

Szukaj jej w: ziarnach zbóż, czerwonym mięsie, wątrobie, jajkach.

5. Witaminę B12, zwanej inaczej pirydoksyną lub czerwoną witaminą

Bierze udział w produkcji czerwonych krwinek.Gdy będziesz miała jej za mało, grozi ci nie tylko anemia i ciągłe zmęczenie, lecz także nerwowość, różne nieprzyjemne stany neurologiczne i psychiatryczne, głównie spadek nastroju i depresja. Jej niedobry nie dadzą ci znać tak szybko, jak braki innych witamin, bo masz ją zgromadzoną w wątrobie.

Szukaj jej w: bananach, mięsie, mleku, jajkach, ciemnozielonych warzywach liściastych, produktach pełnoziarnistych, rybach, awokado, zielonym groszku, nasionach słonecznika, awokado, ziemniakach, soi.

6. Witaminę B9, czyli kwas foliowy lub inaczej folacynę

Łatwo dochodzi do jej niedoborów. Wystarczy gorzej się odżywiać czy pić więcej alkoholu. Kwas foliowy uczestniczy w syntezie kwasów nukleinowych, z których zbudowane jest twoje DNA. Od lat więc przede wszystkim podaje się go kobietom w ciąży, by zapobiec różnego typu niedorozwojom płodu. Ale B9 pełni też istotne role w dorosłym życiu, zapobiegając lub walcząc z depresją.

Szukaj jej w: żółtych warzywach i owocach, zielonych warzywach liściastych, kiełkach, produktach mlecznych, drożdżach piwnych i wątrobie cielęcej.

Twoja mała armia witaminowa do walki z depresją.

Co jeść, by skutecznie walczyć z depresją?

Jeśli więc chcesz pokonać depresję, w pierwszym rzędzie zmień styl życia. Skoryguj dietę tak, by obfitowała w witaminy z grupy B, czyli B kompleks, jedząc:

Produkty pełnoziarniste: pieczywo, makarony itp.

Płatki owsiane

Kaszę gryczana

Rośliny strączkowe jak groch i fasola

Soję

Orzechy

Warzywa liściaste

Chude mięso: drób i wołowinę oraz wątrobę

Mleko i jego przetwory oraz jajka

Witaminy z grupy B to witaminy rozpuszczalne wodzie, więc nie trzeba dodawać do potraw tłuszczu, by się wchłonęły. Są dość trwałe. Jeśli się rozkładają, to tylko pod wpływem światła.

Zgrane duety witamin z grupy B

Pamiętaj też, by witaminy B – jak wszystkie inne witaminy, lepiej absorbowane są przez organizm, jeśli występują w określonym towarzystwie:

B1 z - B2, B3, B6 oraz witaminą H

B3 z – B1, B2, B6, H oraz chromem

B6 z – C, B1, B2 oraz wapniem, magnezem i miedzią

B9 z – B12, B3, C oraz cynkiem

B12 z – B6, B9, oraz wapniem i żelazem

Reklama

Jak rozpoznać objawy depresji?

Sprawdź, czy masz depresję. Rozwiąż test Becka

Czy jest depresja poporodowa?