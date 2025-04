Leki na depresję (przeciwdepresyjne, antydepresanty) to grupa leków psychotropowych. Stosuje się je w leczeniu zaburzeń psychicznych i depresyjnych. Takie objawy pojawiają się przebiegu m.in. depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, leków nerwicy, bezsenności.

Jak działają leki na depresję?

Leki na depresję zmieniają neuroprzekaźnictwo w mózgu. Wyrównują niekorzystne stężenie substancji przyczyniających się do stanów depresyjnych, co w szybkim czasie (po ok. 3-4 tygodniach) skutkuje wyraźną poprawą nastroju. Chory odzyskuje chęć życia, ma więcej energii do działania, lepiej sypia, zaburzenia lękowe ustępują.

Aby kuracja była skuteczna, leki na depresję trzeba przyjmować nie krócej niż 6-12 miesięcy. Nagłe przerwanie leczenia kończy się szybkim nawrotem choroby.

Leki na depresję tylko na receptę

Leki na depresję dostępne są na receptę. Wypisać ją może zarówno lekarz psychiatra jak lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (internista, lekarz rodzinny). Wskazaniem jest epizod depresyjny, który trwa co najmniej 2 tygodnie. Leki na depresję bez recepty to tak naprawdę preparaty ziołowe, które działają lekko uspokajająco. Zioła na depresję to m.in. preparaty zwierające melisę, kozłek lekarski.

Rodzaje leków na depresję

Leki antydepresyjne dzielą się na dwie podstawowe grupy:

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (TLPD) – należą do nich odkryte w latach pięćdziesiątych leki pierwszej generacji, obecnie rzadziej stosowane (z uwagi na ich nasilone działania uboczne);

– należą do nich odkryte w latach pięćdziesiątych leki pierwszej generacji, obecnie rzadziej stosowane (z uwagi na ich nasilone działania uboczne); leki o budowie dwupierścieniowej, czteropierścieniowej i innej - są to leki drugiej generacji, najnowocześniejszy typ antydepresantów. Należą do nich m.in. inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny i serotoniny bez działania receptorowego SNRI (np. wenlafaksyna, milnacipran), selektywne inhibitory wychwytu serotoniny SSRI (np. citalopram, fluoksetyna), selektywne inhibitory wychwytu noradrenaliny NRI (np. maprotylina, reboksetyna), selektywne inhibitory MAO-A (moklobemid).

SPARX - nowy lek na depresję?

Skutki uboczne stosowania leków na depresję

Jeśli lek na depresję jest odpowiednio dobrany jego działanie uboczne jest bardzo ograniczone. Zawsze jednak może się pojawić:

senność,

zmniejszony apetyt,

niższe libido,

nudności,

większa potliwość,

zaparcia.

Uwaga! Wszystkie objawy uboczne stosowania leków na depresję należy zgłaszać lekarzowi. Niewskazane jest natomiast samodzielne odstawianie leków.

Leki na na depresję dwubiegunową

Depresja dwubiegunowa (choroba afektywna dwubiegunowa) to nie po prostu specyficzny rodzaj depresji. W jej przebiegu dochodzi do rozregulowania wielu funkcji organizmu, a nie tylko zaburzeń psychicznych. Charakteryzują ją skrajne zmiany nastroju od depresji do manii. Najważniejszą grupą leków stosowanych w terapii CHAD są leki normotymiczne nazywane też stabilizatorami. Mogą korzystnie działać na obydwa bieguny choroby: leczą zarówno manię jak i depresję. Leki przeciwdepresyjne stosowane bywają w okresach depresji, zwłaszcza depresji ciężkiej.

Leki na depresję w ciąży?

Żaden z leków psychotropowych, w tym także przeciwdepresyjnych, nie jest zalecany ciężarnym. Są jednak sytuacje, w których stosowanie takich leków jest konieczne. Wówczas terapia powinna odbywać się pod okiem lekarza.

