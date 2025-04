Jednym z ważniejszych problemów osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek jest zaniżenie samooceny. Wiele osób z PChN odczuwa, że są fizycznie nieatrakcyjni. W przypadku dializy otrzewnowej dużą rolę odgrywa fakt posiadania cewnika założonego na stałe w jamie otrzewnej.

Reklama

Pewną barierę psychologiczną, zwłaszcza u młodych kobiet, stwarzać może obecność cewnika implantowanego do jamy brzusznej - niektóre kobiety nie decydują się na ten rodzaj terapii właśnie ze względów kosmetycznych, takich jak atrakcyjność dla partnera, możliwość noszenia kostiumów kąpielowych w lecie - mówi ekspert kampanii "Dializa domowa – życie bez granic" - nefrolog, doc. dr hab. med. Tomasz Stompór z Katedry i Kliniki Nefrologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W przypadku osób cierpiących na przewlekłą chorobę nerek, poddających się leczeniu dializacyjnemu niezmiernie ważna jest konsultacja psychologiczna. Każdy dializowany pacjent powinien mieć dostęp do psychologa, najlepiej zatrudnionego przy każdej stacji dializ. W niektórych przypadkach wskazane są konsultacje seksuologiczne. Współżycie jest nadal tematem tabu. Pacjenci nie chcą poruszać tego tematu, a niektórzy lekarze traktują

te zagadnienia jako kaprys pacjenta.

Najważniejsze, żeby lekarz prowadzący pacjenta chorego na przewlekłą chorobę nerek był otwarty, podejmował problematykę uczuciowo - seksualną, a tym bardziej, kiedy z takim problemem wychodzi pacjent. Ważne jest, żeby go nie zbagatelizować. Ludziom trzeba dać nadzieję, jeśli pacjent podnosi taki temat, to z pewnych powodów jest to dla niego ważne. Jest to prosty, czytelny i jednoznaczny sygnał dla lekarza prowadzącego – przekonuje seksuolog, dr Stanisław Dulko.

Przewlekła choroba nerek jednego z partnerów jest ogromnym wyzwaniem dla związku. Partner osoby chorej spełnia w związku bardzo ważną rolę. Powinien pamiętać o okazywaniu uczuć, o wspieraniu osoby chorej w powrocie do zdrowia. Fundamentem jest też rozmowa obojga z psychologiem.

Udział osoby bliskiej dla chorych na przewlekłą chorobę nerek jest ważny. Jest to połowa sukcesu terapeutycznego. Te osoby kształtują motywację - ja muszę wyzdrowieć, ja muszę się stosować do wszystkich procedur medycznych, zaleceń - mówi seksuolog dr Stanisław Dulko.

Kolejny ważny problem, z którym spotykają się osoby cierpiące na przewlekłą niewydolność nerek dotyczy sfery fizycznej pacjenta. Chodzi o zanik libido. Przewlekła choroba nerek w istotny sposób wpływa na obniżenie popędu płciowego. U mężczyzn pojawiają się problemy z erekcją. Współczesna medycyna próbuje jednak poradzić sobie z tym problemem. Trzeba zaznaczyć, że wiele funkcji seksualnych wraca do normy po przeszczepie nerki.

Oprócz metod seksuologiczno-psychologicznych, mamy także medyczne metody służące poprawie libido osób dializowanych. Do metod farmakologicznych należą m.in. skuteczna terapia erytropoetyną, a także - pod pewnymi warunkami i przy zachowaniu środków ostrożności - pochodne testosteronu oraz leki poprawiające erekcję. Do poprawy w tej sferze życia prowadzić może także skuteczna (adekwatna) dializa, która pozwala na odpowiednie do potrzeb metabolicznych wyrównywanie zaburzeń związanych z zaawansowaną niewydolnością nerek. W przypadku hemodializy decyduje częstość wykonywania zabiegów, czas ich trwania, uzyskiwane podczas dializy przepływy krwi oraz rodzaj zastosowanego dializatora. W dializie otrzewnowej natomiast do uzyskania skutecznej kontroli metabolicznej przewlekłej mocznicy w istotny sposób przyczynia się lepiej i dłużej zachowana tzw. resztkowa czynność nerek. W większości badań wykazano ponadto, że pacjenci dializowani otrzewnowo mają wyższą jakość życia i rzadziej w tej grupie pacjentów występuje depresja, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia życia seksualnego. – przekonuje ekspert kampanii "Dializa domowa – życie bez granic" - nefrolog, doc. dr hab. med. Tomasz Stompór z Katedry i Kliniki Nefrologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Reklama