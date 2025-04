To od nich w dużej mierze zależy kondycja organizmu. Właśnie dlatego nerki warto otoczyć opieką. Aby ułatwić ci to zadanie, podpowiadamy, jakie objawy trzeba zgłosić lekarzowi i co robić, by na co dzień wspomóc ich pracę.

Jaką funkcję pełnią nerki?

Nerki stanowią część układu moczowego. Przypominają z wyglądu dwa bardo duże ziarna fasoli. Ważą średnio po 150 g i mają ok. 7,5 cm długości. Znajdują się głęboko wewnątrz jamy brzusznej, bliżej pleców, na wysokości lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Każda nerka składa się z nefronów (jest ich ok. 1,2 miliona!). To one tworzą naturalny filtr. Aby jednak ich praca miała sens, nerka musi być doskonale ukrwiona – odpowiada za to siatka naczyń dostarczających nieoczyszczoną krew i odprowadzających do organizmu tę już przefiltrowaną.

Kiedy nerki przestają działać poprawnie?

Zwykle nie zastanawiamy się nad ich kondycją. Nic dziwnego, bo zdrowe nerki w ogóle nie dają o sobie znać. Po prostu wytrwale filtrują krew, odwirowując z niej nadmiar wody, szkodliwe produkty przemiany materii, toksyny, resztki leków czy nadwyżkę soli mineralnych. W sumie przepływa przez nie 200 litrów krwi na dobę! Usunięte z niej odpadki trafiają do produkowanego przez nerki moczu i wraz z nim są wydalane z organizmu.

Jeżeli proces ten zostanie zaburzony, może dojść do zatrucia organizmu, a nawet trwałego uszkodzenia jego narządów. Część z nich można wprawdzie potem „naprawić”. Nie da się jednak wyleczyć całkowicie niesprawnej nerki (jedyny ratunek to przeszczep). To czarny scenariusz. Na szczęście większość nerkowych dolegliwości skutecznie się leczy we wstępnej fazie rozwoju choroby.

Aby było to możliwe, trzeba jednak regularnie się badać. Do wykrycia pierwszych niepokojących sygnałów wystarcza zazwyczaj sprawdzenie poziomu kreatyniny we krwi i ogólne badanie moczu. Testy takie najlepiej przeprowadzać co roku lub od razu w razie wystąpienia jakiegoś niepokojącego objawu.

Choroby nerek - jakie objawy powinny zwrócić Twoją uwagę?

Chore nerki mogą, ale nie muszą kłuć czy pobolewać. Zwykle o ich niewydolności świadczą zupełnie inne symptomy, np.:

problemy z moczem – jego pienienie się, czerwony lub czerwono-brunatny kolor, za częste lub zbyt skąpe siusianie w porównaniu do ilości wypitych napojów, ból przy oddawaniu moczu;

obrzęki ciała – twarzy, powiek, nóg (zwłaszcza w kostkach);

wysokie ciśnienie krwi (może prowadzić do uszkodzenia nerek albo być tego skutkiem!);

anemia, brak apetytu, osłabienie, bladość skóry – zwłaszcza jeśli towarzyszą któremuś z wyżej wymienionych objawów.

Jak naturalnie wspomóc działanie nerek?

Gdy już coś konkretnego ci dolega szczegółowych wytycznych, jak się kurować, udzieli ci lekarz. Jeżeli jednak masz jedynie skłonność do nerkowych kłopotów, albo po prostu w ramach profilaktyki, możesz skorzystać z poniższych wskazówek.

Ziołowe kuracje na nerki

Zdrowe nerki nie potrzebują, aby je leczyć. Możesz jednak ułatwić im pracę, popijając od czasu do czasu napary wspomagające oczyszczanie

organizmu albo fundując sobie 2–3-tygodniową kurację. Pamiętaj jednak o tym, że mikstury takie mają działanie moczopędne, dlatego:

jeśli bierzesz leki na nadciśnienie lub inną przewlekłą chorobę, powinnaś najpierw skonsultować się z lekarzem;

oprócz ziółek pij też normalną wodę (tak aby w sumie wyszło ok. 2,5–3 litrów napojów).

W ramach kuracji możesz pić 2 razy dziennie po 1/4 szklanki soku z brzozy (kupisz go w sklepach ze zdrową żywnością, zielarskich i aptekach), sięgać po gotowe mieszanki apteczne (zapytaj farmaceutę o zioła wspomagające układ moczowy) lub przygotowywać napary i odwary sama. Oto przykładowe przepisy:

z dzikiej róży – zalej 2 łyżki owoców szklanką wody, gotuj przez kwadrans, przestudź, pij 3 razy po 1/3 szklanki;

z żurawiny – pij codziennie po szklance niesłodzonego soku (możesz go dolać do 2 litrów wody, a powstanie orzeźwiający napój);

z pietruszki – posiekaj drobno duży korzeń, zalej go szklanką wody, gotuj 10 minut. Wypij w ciągu dnia, dzieląc na 2 porcje.

Zdrowa dieta dla nerek

Masz nadwagę? Postaraj się ją zrzucić, a ulgę poczują również nerki. Pamiętaj jednak, aby nie odchudzać się dietą Dukana, bo nadmiar białka zdecydowanie nerkom nie służy. Aby schudnąć czy utrzymywać wagę, jadaj codziennie 4–5 niewielkich, małosłonych posiłków. Co powinno się w nich znaleźć? Spora dawka warzyw. A oprócz nich:

Węglowodany Ogranicz jednak cukry proste, których źródłem są słodycze, miód, dżemy, słodkie owoce czy biały ryż albo białe pieczywo. Śmiało za to sięgaj po produkty pełnoziarniste, np. grube kasze, brązowy ryż czy razowe pieczywo.

