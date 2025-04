Nerki to niezbędny do życia parzysty narząd układu moczowego. Odpowiadają za filtrowanie krwi, usuwanie toksyn, prawidłowe stężenie płynów i elektrolitów w organizmie oraz produkcję hormonów. Jak pokazują badania, lato zdecydowanie nie służy zdrowiu naszych nerek. Urlop może zakończyć się atakiem kamicy nerkowej (tzw. kolką nerkową), zakażeniem układu moczowego, a nawet ostrym uszkodzeniem nerek. Dlaczego tak się dzieje i jak zadbać o nerki w czasie wakacyjnych upałów?

Analizy naukowców pokazują, że w czasie wakacji do lekarzy zgłasza się najwięcej osób z silnym bólem w okolicy lędźwiowej, który sygnalizuje kamicę nerkową. Wpływ temperatur na tworzenie się kamieni nerkowych potwierdzają badania.

W pracy opublikowanej na łamach Environmental Health Perspectives wykazano nie tylko, że wyższe temperatury oznaczają częstsze ataki kamicy nerkowej, ale również to, że choroba pojawia się po kilku dniach od upałów.

W innym badaniu analizowano przypadki pracowników budowlanych w Arabii Saudyjskiej, gdzie notuje się jedne z najwyższych temperatur na świecie. Okazało się, że letnie upały znacznie zwiększały ryzyko ostrego uszkodzenia nerek wśród badanych. Dodatkowo niekorzystnie działały krótki sen oraz otyłość.

Dlaczego problemy z nerkami pojawiają się właśnie latem? Kamica nerkowa rozwija się często u osób podatnych na tworzenie się złogów w nerkach. Inne ważne przyczyny to: odwodnienie i wysoka wilgotność powietrza. Pocenie się i deficyt płynów w organizmie powodują zaleganie moczu i sprzyjają nie tylko tworzeniu się piasku w nerkach i kamieni, ale również zakażeniu układu moczowego.

Ryzyko wystąpienia kolki nerkowej zwiększa też podróż samolotem. Unoszenie się i opadanie mogą przesuwać złogi i prowadzić do ataku kolki nerkowej. Latem wypijamy też więcej alkoholu, który odwadnia i może prowadzić do zaburzeń elektrolitowych, a w rezultacie problemów z nerkami.

Problemy z nerkami związane z wysokimi temperaturami najczęściej rozwijają się z kilkudniowym opóźnieniem po upalnych dniach. W rezultacie pojawia się silny przeszywający ból w okolicy lędźwiowej. Dolegliwość powodują zbite, czasami ostre, złogi blokujące drogi moczowe. Większe kamienie dają o sobie znać silnym bólem, któremu mogą towarzyszyć nudności, wymioty, krwiomocz, podwyższona temperatura, skąpomocz lub zakażenia dróg moczowych. Z badań wynika, że mężczyźni są bardziej narażeni na problemy z nerkami związane z wysoką temperaturą.

Wbrew pozorom możesz zrobić dla nerek znacznie więcej niż tylko regularnie przyjmować płyny. Aby zadbać o nerki latem i zapobiec problemom z nimi:

Jeśli nie wiesz, czy pijesz wystarczająco dużo w ciągu dnia, wykonaj prosty test, który sprawdza poziom nawodnienia.