Jak wynika z badania opublikowanego w „Journal of the American Society of Nephrology”, osoby, które przeszły COVID-19, mają większe ryzyko rozwoju choroby nerek. Zagrożenie dotyczy nie tylko ludzi ciężko chorujących, ale również tych, którzy mieli łagodne lub umiarkowane objawy koronawirusa i nie byli hospitalizowani. Przeczytaj też: Powikłania łagodnego COVID-19

Jednak na uszkodzenie nerek szczególnie narażeni są pacjenci, którzy ciężko przeszli chorobę i wymagali pobytu w szpitalu.

Część doniesień wskazuje, że co najmniej 30% osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 ma objawy uszkodzenia nerek. Dotyczy to również tych, którzy nie mieli wcześniej problemów z tym narządem.

Uszkodzenie nerek po zakażeniu koronawirusem jest przejściowe lub trwałe, czasami wymagające dializ nawet po wyzdrowieniu. Nie wszystkie osoby, którym koronawirus zaatakował nerki, wymagają dializowania. Inni muszą być podłączeni do aparatury zastępującej pracę nerek.

Trzeba zaznaczyć, że uszkodzenie nerek nie jest dobrym znakiem, jeśli chodzi o przebieg zakażenia koronawirusem. Narząd ten współpracuje z całym organizmem i problem w jego funkcjonowaniu rzutuje na inne układy. Choroby nerek mogą więc sugerować cięższy przebieg infekcji.

Objawy ostrego uszkodzenia nerek, które może wynikać z COVID-19, obejmują:

ból w okolicy lędźwiowej (ból nerek),

biegunka,

wymioty,

obrzęki nóg i rąk, a czasami całego ciała,

rzadkie oddawanie moczu,

krwawienie z przewodu pokarmowego,

na późniejszym etapie choroby: drżenie mięśni, trudności z oddychaniem, chwiejne ciśnienie krwi.

Uszkodzenie nerek można rozpoznać na podstawie badań laboratoryjnych. Przemawiają za tym m.in. wysoki poziom białka w moczu.

Choroba nerek zagraża każdemu, kto miał COVID-19, jednak bardziej narażeni są chorzy na cukrzycę oraz nadciśnienie tętnicze, a także pacjenci z rozpoznaną wcześniej chorobą nerek.

Tego do końca nie wiadomo. Przypuszcza się, że koronawirus może uszkadzać nerki poprzez różne mechanizmy.

Jednym z nich jest atakowanie bezpośrednio komórek nerek. Receptory ACE2, które służą do przedostawania się koronawirusa do organizmu, znajdują się nie tylko w drogach oddechowych czy sercu, ale też właśnie w nerkach. W ten sposób wirus może powodować szkody.

Inną możliwą przyczyną uszkodzenia nerek jest nadmierna odpowiedź układu immunologicznego na zakażenie – tzw. burza cytokinowa. Cytokiny, czyli białka uaktywniające komórki odpornościowe, powodują w tym przypadku nadmierny stan zapalny i uszkodzenie własnych tkanek, w tym nerek.

COVID-19 może uszkadzać nerki również poprzez zmniejszenie poziomu tlenu we krwi, co wynika z zapalenia płuc, lub prowadzić do powstania zakrzepów krwi, które przyczynią się do upośledzenia pracy nerek.

Koronawirus może wywołać zarówno trwałe, jak i przejściowe uszkodzenie nerek. Badania na ten temat trwają, jednak wskazuje się, że część pacjentów po wyzdrowieniu odzyskuje funkcje nerek, część natomiast musi poddawać się regularnym dializom. Gorszym wskaźnikiem rokowniczym jest konieczność dializowania zakażonego. U osób dializowanych również może dojść do przywrócenia prawidłowej pracy nerek.

Rozpoznana wcześniej choroba nerek, przeszczep albo oczekiwanie na przeszczep wiążą się z ryzykiem cięższego przebiegu COVID-19. Nawet po zaszczepieniu przeciwko koronawirusowi. Osoby dializowane oraz po przeszczepie mogą mieć osłabiony układ odpornościowy. Niektórzy pacjenci z chorobą nerek przyjmują leki immunosupresyjne zapobiegające odrzuceniu przeszczepu, które powodują zahamowanie aktywności układu odpornościowego.

Tych osób dotyczą takie same zasady ochrony przed zakażeniem jak wszystkich. Powinny unikać tłumów, nosić maseczkę, dezynfekować ręce i zachowywać dystans społeczny, a także przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących leczenia chorób podstawowych.

