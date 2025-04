Pandemia COVID-19 spowodowała, że problemy z układem oddechowym, stały się ważnym obszarem działania specjalistów. Metody ochrony przed powikłaniami po infekcjach dróg oddechowych są stale poszukiwane. Ciekawego odkrycia dokonali w związku z tym eksperci pod kierunkiem Suzany Almoosawi z Imperial College London.

Naukowcy na łamach czasopisma medycznego BMJ Nutrition Prevention & Health dowiedli, że osoby, które zgłaszały wyższe niż pozostali spożycie witaminy A i E zarówno z diety, jak i suplementów, a także wysokie spożycie witaminy D pochodzącej tylko z suplementów, miały znacznie rzadziej przeziębienia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), zapalenie płuc i astmę. Wcześniejsze badania dowodziły, że witaminy A, E i D zapobiegają dusznościom oraz chorobom układu oddechowego. Badacze przeanalizowali dane dotyczące 6 tys. osób dorosłych pochodzące z 8 lat.

Najlepszym sposobem na wzmocnienie układu odpornościowego jest, zdaniem naukowców, dostarczanie odpowiedniej ilości witamin z pożywieniem (albo - jeśli to konieczne - w postaci suplementów diety).

Witamina A pełni ważną rolę w organizmie. Najbardziej znana jest z korzystnego wpływu na widzenie. Jednak witamina A wspomaga również działanie tkanki nabłonkowej skóry i błon śluzowych - bierze udział w produkcji śluzu chroniącego tkankę nabłonkową, która wyściela m.in. gardło, przełyk i jamę ustną. Dzięki tej właściwości zapobiega infekcjom.

Najlepsze źródła witaminy A w diecie to:

Witamina E pełni rolę przeciwutleniacza, co oznacza, że chroni przed działaniem wolnych rodników i uszkodzeniami komórek. Niedobór tej witaminy jest związany z wieloma stanami chorobowymi.

Najlepsze źródła witaminy E w diecie to:

Ilość witaminy E w produktach spożywczych maleje pod wpływem tlenu oraz promieniowana UV, dlatego długie przechowywanie nie służy utrzymaniu jej w produkcie.

O ile witaminy A i E mogą być łatwo dostarczone z pożywieniem, o tyle trudniej zapewnić potrzebną dawkę witaminy D organizmowi wyłącznie za pomocą diety.

Witamina D jest syntetyzowana w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego. Głównie w ten sposób (w 80%) zaspokajamy zapotrzebowanie organizmu w miesiącach słonecznych. W okresie od września do kwietnia lekarze zalecają wszystkim suplementację witaminą D. Należy dodać, że aktualne badania pokazują, że nawet ponad 90% populacji cierpi na niedobór "słonecznej witaminy".

Najlepsze źródła witaminy D w diecie to:

Witamina D najlepiej wchłania się z przewodu pokarmowego przyjmowana wraz z tłustym jedzeniem.