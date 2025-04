Cukier - wielu z nas nie potrafi bez niego żyć. Są jednak tacy, którzy muszą sobie bez niego radzić Dla nich stworzono zastępcze substancje słodzące: sacharynę, aspartam, ksylitol i inne. Nie wszyscy jednak mogą i powinni ich używać.

Słodziki stworzone zostały przede wszystkim dla osób, które powinny unikać cukru, a nie potrafią żyć bez słodkiej herbaty czy ciastek. Są to przede wszystkim osoby chore na cukrzycę oraz wszyscy walczący z nadwagą. Często spotykamy się z pytaniami, czy zastępcze substancje słodzące są bezpieczne i które z dostępnych na rynku wybrać.

Substancje słodzące:

Poliole ( półsyntetyczne):

aktitol E966

izomalt E953

mannitol E421

sorbitol E420

ksylitol E967

maltitol E965

Intensywne środki słodzące (syntetyczne)

cyklaminiany E952

aspartam E951

acesulfam K E950

taumatyna E957

neohesperydyna DC E959

sacharyna E954

Zalety stosowania substancji słodzących to przede wszystkim:

niska wartość kaloryczna; słodziki z grupy polioli są o w większości połowę mniej kaloryczne niż cukier - 1g to około 2-4 kcal, pozostałe substancje słodzące wymienione w tabeli nie wnoszą żadnej wartości energetycznej, podczas gdy 1 g cukru dostarcza około 4 kcal,

charakterystyczną cechą słodzików syntetycznych jest to, że ich siła słodząca jest 200-400 razy większa niż cukru, dlatego już niewielka ich ilość pozwala na odczuwanie smaku słodkiego,

słodziki półsyntetyczne mają słodkość zbliżoną do słodkości cukru,

środki słodzące nie przyczyniają się do powstawania próchnicy zębów,

ich stosowanie pozwala nie eliminować całkowicie smaku słodkiego z diety.

Wady stosowania substancji słodzących:

niektóre mają metaliczny posmak,

słodziki na bazie aspartamu oraz wszelkie produkty z jego dodatkiem są niedozwolone w diecie dzieci chorych na fenyloketonurię,

słodziki na bazie aspartamu nie powinny też być spożywane przez kobiety ciężarne,

spożycie nadmiernej ilości słodzików z grupy polioli może być przyczyną nieprzyjemnych skutków zdrowotnych, zbyt duża ich ilość może być przyczyną wystąpienia np. biegunek,

sacharyna została wycofana z obrotu ze względu na jej rakotwórcze działanie, podobnie sytuacja potoczyła się z cyklaminianami.

Substancje słodzące wykorzystuje się jako dodatki do produkcji słodyczy, pieczywa cukierniczego, produktów mleczarskich oraz żywności dietetycznej. Niektóre z nich dodawane są jako dodatek do gum do żucia, dzięki nim gumy do żucia dają wrażenie świeżości i ochłodzenia. Dodawane są one również do napojów gazowanych, płatków śniadaniowych, przetworów owocowych, dżemów o obniżonej zawartości cukru.

Pojawiają się doniesienia o negatywnym działaniu słodzików na zdrowie, jednak nie ma powodu do paniki. Wszystkie substancje słodzące, które do tej pory są dozwolone do stosowania w Polsce przeszły wiele badań, zanim trafiły na półki sklepów. Wszelkie też nowe doniesienia o ich szkodliwości są na bieżąco badane.

Stosowanie aspartamu, sacharyny, cyklaminianów i innych wywołują w świecie naukowym kontrowersje. Pogłoski i niesprawdzone doniesienia najwięcej wątpliwości budzą w tych, których dotyczy to bezpośrednio, czyli w konsumentach.

Jeszcze więcej niewiadomych niosą ze sobą nowinki o nowych substancjach zastępujących cukier. Jednym z nich jest Stevia. Jest to roślina, która w krajach azjatyckich jest typowym zamiennikiem cukru i jest od niego około 300 razy słodsza.. Dotychczasowe badania wskazują na same jej zalety: bezpieczeństwo dla zdrowia, działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, obniżające ciśnienie i poziom cukru we krwi oraz wiele innych. Jak dotąd niewiele jednak wiadomo na temat jej szkodliwości. Trwają szczegółowe badania nad Stevią i wprowadzeniem jej na rynki europejskie.

Ciągle pojawiają się nowinki na temat nowych odkryć badaczy. Nie dajmy się jednak zwariować wszystkim nowościom i starajmy się podchodzić do nich z dozą sceptycyzmu i kredytem zaufania.

