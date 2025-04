W jamie ustnej człowieka znajduje się ponad 400 rodzajów bakterii. Większość z nich jest nieszkodliwa, ale w połączeniu z cukrem mogą przynieść katastrofalne skutki dla zębów i dziąseł. Bakterie wykorzystują cukry jako pożywkę, produkują kwasy powodujące demineralizację szkliwa i osłabiając je.

Nie bez powodu stomatolodzy zalecają, by po każdym posiłku żuć gumę. To dlatego, że w jej składzie znajduje się ksylitol, który ma korzystne dla zdrowia zębów właściwości. Słodzik przywraca zasadowe środowisko w jamie ustnej i pobudza wytwarzanie śliny, naturalnej ochrony szkliwa przed szkodliwymi bakteriami.

Ksylitol to alkohol z grupy polioli, który w przeciwieństwie do zwykłego cukru, nie fermentuje w jamie ustnej i tym samym nie zamienia się w kwasy. Wręcz przeciwnie: wzmacnia proces mineralizacji szkliwa i chroni przed dalszymi zmianami próchniczymi

Dodatkowym bonusem słodzika jest zwolnienie tempa powstawania kamienia nazębnego. Zmniejsza ilość nierozpuszczalnych polisacharydów i zwiększa udział tych rozpuszczalnych. Dzięki temu płytka nie przylega tak ściśle do zębów i łatwiej jest ją usunąć przez szczotkowanie oraz przepływ śliny.

Słodycze i picie napojów gazowanych słodzonych to najczęstsze przyczyny powstawania próchnicy.

By mieć zdrowe, piękne zęby wcale nie musimy odmawiać sobie czekoladowych przyjemności. Wystarczy, że będziemy wkładać do sklepowego koszyka te produkty, które zamiast zwykłego cukru zawierają w swoim składzie ksylitol. Na etykietach produktów jest on oznaczony symbolem E967.

