Dlaczego mam tyle siniaków?

Siniaki powstają na skutek sączenia się krwi z uszkodzonych naczynek krwionośnych. Każdy z nas po upadku zapewne miał zasinienia w okolicy uderzeń. Siniaki mają przeróżne kolory – od szaro-fioletowego, przez brązowy, po zielonkawo-żółty, gdy się wszystko goi. Czasem jednak siniak nie jest oznaką urazu, czy aktu przemocy. Powstaje nie wiadomo dlaczego, albo z powodu nieznacznego uderzenia, uszczypnięcia, przytrzymania, a nawet... przytulenia. Nie jest to stan prawidłowy i trzeba zawsze się dowiedzieć, co powoduje występowanie siniaków. Zwłaszcza, gdy są liczne, pojawiają się szybko i praktycznie bez przyczyny.

Niestety, do powstawania siniaków i krwiaków mogą przyczyniać się pewne choroby. Dotyczy to głównie chorób krwi i nowotworów hematologicznych, a także niedoborów witaminowych.

Badania układu krzepnięcia – koagulogram

Niedobór witaminy K

Witamina K jest odpowiedzialna za prawidłowy przebieg procesu krzepnięcia krwi. Ponadto zapobiega krwawieniom i krwotokom. Zatem jej niedobór może sprzyjać powstawaniu siniaków. Do niedoboru witaminy K może dojść w wyniku upośledzenia funkcjonowania flory jelitowej. Bowiem to bakterie jelitowe syntezują witaminę K. Zmniejszenie liczby bakterii probiotycznych np. na skutek długotrwałej antybiotykoterapii, diety bogatej w produkty wysoko przetworzone i nadużywanie alkoholu, może doprowadzić do niedoboru tej witaminy.

Witamina K – koniec krwawienia

Anemia, czyli niedokrwistość

Częstą przyczyną powstawania siniaków jest anemia z niedoboru żelaza, ale także niedokrwistość z innych powodów np. niedoboru witaminy B12, zaburzeń wchłaniania, niedożywienia. W anemii obserwujemy nie tylko spadek hemoglobiny i czerwonych krwinek, ale i płytek krwi, odpowiedzialnych za prawidłową gęstość krwi i jej krzepnięcie. Ponadto naczynia krwionośne są kruche i podatne na pęknięcia.

Niedokrwistość z niedoboru żelaza

Hemofilia

To poważna choroba hematologiczna, którą można odziedziczyć. Określana jest jako skaza krwotoczna, a zaburzenia krzepnięcia wynikają z niedoborów czynników krzepnięcia. Choroba prawie zawsze dotyczy chłopców i obecna jest już od urodzenia. W związku z tym, że krew nie krzepnie prawidłowo, dochodzi do wylewów krwi pod skórą (i nie tylko), a także powstawania siniaków. W leczeniu skaz krwotocznych stosujemy suplementację czynników krzepnięcia, a także zapobiegamy urazom.

Hemofilia

Małopłytkowość

Jak już wspomniano wcześniej, płytki krwi odpowiadają za prawidłowe krzepniecie krwi. Niedobór tych płytek oznacza ogromne ryzyko krwawień i krwotoków. Płytki krwi mogą być nieprawidłowo wytwarzane, ulegać zniszczeniu, czy wreszcie nieprawidłowo się rozmieszczać. Może do tego dochodzić w wyniku stosowania określonych leków, infekcji wirusowych i bakteryjnych, leczenia przeciwnowotworowego. Do objawów małopłytkowości zaliczamy krwotoki i krwawienia z różnych otworów ciała i do różnych jam ciała. Pojawiają się także siniaki i wybroczyny krwi na skórze. Leczenie polega na podawaniu płytek, odstawieniu leków powodujących ich rozpad i zastosowaniu leków uszczelniających naczynia krwionośne.

Małopłytkowość

Nowotwór hematologiczny

W przypadku nowotworów krwi obserwujemy spadek liczby wszystkich elementów morfotycznych krwi. Dochodzi wiec do obniżenia – często drastycznego – poziomu krwinek czerwonych, białych, płytek krwi. Krew gorzej krzepnie, pojawia się skłonność do krwawień i powstawania siniaków. Szczególne oznaki nowotworów hematologicznych to: ciągłe zmęczenie, senność, bladość skóry i śluzówek, podwyższona temperatura ciała, powiększone węzły chłonne, poty nocne, ciężki oddech, przedłużenie krwawienia i procesu krzepnięcia.

Przewlekła białaczka szpikowa

