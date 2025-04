Jedną z ważniejszych dla naszego organizmu jest witamina K. Niewiele jednak się mówi o jej dobroczynnym wpływie na ludzki ustrój, stąd też mało kto wie, do czego w ogóle jest nam potrzebna…

Reklama

Witamina K (filochinon) jest witaminą rozpuszczalną w tłuszczach. Aby na zawsze zapamiętać rolę tej witaminy, warto jej oznaczenie skojarzyć z wyrazami rozpoczynającymi się od litery „K”, a więc „krew”, „krzepnięcie”, „krwawienie”. Zatem już wiemy, że witamina K, w jakiś sposób wpływa na procesy krzepnięcia krwi i krwawienie. Jak się to dzieje?

Rola witaminy K w organizmie człowieka

W komórkach wątroby, czyli hepatocytach, wytwarzana jest protrombina – białko (czynnik krzepnięcia) biorące udział w kaskadzie krzepnięcia krwi. Witamina K jest niezbędna do jej wytwarzania, a co za tym idzie, niedobór witaminy ujawni się w przedłużonym krwawieniu i utrudnionym tworzeniu się skrzepu.

Podstawową rolę witaminy K już znamy. Jednak jej obecność przynosi też inne pozytywne zjawiska, do których zaliczamy:

zmniejszenie krwawień miesiączkowych,

sprawne gojenie się ran,

udział w regulacji gospodarki wodnej ustroju,

udział w tworzeniu i formowaniu tkanki kostnej,

działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne i przeciwbólowe,

hamowanie procesu nowotworzenia w przypadku raka wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek, żołądka okrężnicy, piersi i jajników.

Niedobór filochinonu

Do skutków niedoboru tej witaminy, zaliczamy przede wszystkim osłabienie krzepliwości krwi, przedłużenie czasu krwawienia oraz trudne gojenie się ran i spowolnione wytwarzanie strupa. Oprócz tego, zagrożeniem dla człowieka staje się ogromne ryzyko krwawień i krwotoków wewnętrznych (np. do brzucha, stawów), tworzenia się krwiaków podskórnych oraz występowania krwotoków zewnętrznych (na skutek przerwania ciągłości skóry, krwawienia z nosa, dróg rodnych i układu moczowego). U noworodków z kolei, dochodzi do rozwinięcia się skazy krwotocznej.

Toksyczność witaminy K

Zarówno niedobór jak i nadmiar witaminy, jest dla nas groźny. Przedawkowanie skutkuje:

obciążeniem pracy wątroby,

żółtaczką i uszkodzeniami układu nerwowego u noworodków,

hemolizą, czyli rozpadem krwinek czerwonych,

niedokrwistością wynikającą z rozpadu krwinek czerwonych,

zaburzeniami termoregulacyjnymi, jak np. wzmożona potliwość, czucie gorąca.

Reklama

Źródła witaminy K

W wystarczających ilościach jesteśmy w stanie sami sobie ją wyprodukować. Taki proces zachodzi w jelitach. Jednak czasem może on zostać zachwiany, np. poprzez nadużywanie leków, antybiotykoterapię, życie w zanieczyszczonym środowisku, spożywanie produktów wysoko przetworzonych i konserwowanych. Aby pobudzić wytwarzanie witaminy K w jelitach, istotne jest wspomaganie ich flory bakteryjnej gotowym probiotykiem lub spożywaniem jogurtów, kefirów i maślanek.

Do pokarmów szczególnie bogatych w witaminę K, zaliczamy warzywa zielone, jak np. brokuły, brukselkę, sałatę, jarmuż, szpinak, rzeżuchę, ogórki, cukinia, fasolka szparagowa, awokado oraz rzepę, ziemniaki, kalafior i pomidory. Ponadto znajdziemy ją w jajach i nabiale (sery, jogurty).