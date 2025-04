Żelazo to jeden z pierwiastków, dzięki któremu żyjemy i prawidłowo funkcjonujemy. Na świecie bardzo dużo osób cierpi z jego niedoboru, czego skutkiem jest niedokrwistość (anemia). Problem ten, w zdecydowanej większości dotyczy kobiet. Jednak narażone są również na to ryzyko dzieci i osoby starsze oraz ludzie chorujący przewlekle.

Reklama

Rola żelaza w organizmie:

wytwarzanie czerwonego barwnika krwi – hemoglobiny, transportującej tlen do komórek ciała (dotlenienie komórek)

zapobieganie niedokrwistości i związanych z nią objawów

wspomaganie układu immunologicznego

zwiększenie odporności na stres

Jakie mogą być objawy niedoboru żelaza?

Niedobór żelaza może ujawniać się stopniowo. Początkowo mogą to być objawy podobne do przemęczenia. Ujawnia się także osłabienie, senność, brak sił, problemy z koncentracją i osłabienie pamięci. Występują także bóle głowy, czasem omdlenia i utrata przytomności. Niektórzy też uznają, że niedobór żelaza może przyczynić się do obniżenia naszego progu bólowego.

Objawy dotyczące wyglądu, to przede wszystkim blady kolor powłok skórnych i śluzówek, a także łatwe powstawanie zasinień. Bywa, że błona śluzowa jamy ustnej i dziąsła stają się „kruche”, więc nie trudno o zranienia tych miejsc i krwawienia.

W laboratorium...

Oprócz wymienionych objawów, które mogą nam sugerować niedobór żelaza, są jeszcze parametry laboratoryjne. Gdy przez dłuższy czas zmagamy się ze zmęczeniem i dostrzegamy któryś z objawów fizycznych – warto udać się do lekarza i na badania. Do diagnostyki wystarczy kilka mililitrów krwi – czyli niewiele. Oto jakie parametry dostarczają nam informacji na temat niedokrwistości z niedoboru żelaza:

hemoglobina (Hb lub HGB) – norma: 12–17 g/dl.

hematokryt (HT lub HCT) – norma: 40-45% u mężczyzn / 37-47% u kobiet

erytrocyty, krwinki czerwone (RBC) – norma: 5,4 mln/mm3 u mężczyzn / 4,5 mln/mm3 u kobiet

poziom żelaza (Fe): 50-150ug/dl ()

wysycenie transferyny żelazem (TfS) – norma: 25-50%

całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) – 45-70 μmol/l (251–391 μg/dl) u mężczyzn 40–80 μmol/l (223–446 μg/dl) u kobiet

ferrytyna (FR) – norma: 15-200 µg/l u mężczyzn / 12-150 µg/l u kobiet

średnia objętość krwinki czerwonej (MCV) – norma: 82–94 fl

średnia zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej (MCH) – norma: 28–36 pg

Wymienione składniki krwi i parametry, w przypadku niedokrwistości z niedoboru żelaza, ulegają obniżeniu. Podany zakres norm jest orientacyjny. Każde laboratorium ma swoje kryteria, jednak są one zbliżone do przedstawionych powyżej.

Kto w szczególności jest narażony na niedobór żelaza?

ludzie nie przestrzegający zasad zdrowego żywienia (zwłaszcza kobiety i dziewczęta odchudzające się nieracjonalnie, rezygnujące z mięsa)

osoby bardzo aktywne, uprawiające sport

kobiety wegetarianki

kobiety w ciąży, karmiące piersią

kobiety i dziewczęta miesiączkujące

dojrzewający nastolatkowie

osoby starsze, schorowane

chorzy na choroby pasożytnicze

Źródła żelaza w pokarmach

Głównym i najlepszym źródłem żelaza w żywności, są produkty zwierzęce. Wchłania się z nich około 25% żelaza. Są to: chude mięso mięso wołowe, indyk, drób, tłuste ryby, wątroba zwierząt i żółtko jaja.

Z produktów roślinnych wchłania się o wiele mniej tego pierwiastka, bo niepełne 5%. Roślinnym źródłem żelaza są rośliny strączkowe, zielone, świeże warzywa (brokuły, papryka, szpinak, natka), owoce (suszone figi), nasiona (sezam) i płatki śniadaniowe.

Można jednak zwiększyć stopień wchłaniania żelaza, łącząc produkty zawierające ten pierwiastek z żywnością bogatą w witaminę C: owoce cytrusowe, świeże warzywa, soki owocowe; fruktozę (wszystkie owoce); białko (mięso zwierząt i ryb).

Pamiętajmy, że nadmiar błonnika, wapnia, cynku i manganu w diecie może przyczynić się do zaburzeń wchłania żelaza w organizmie.

Reklama

Warto przeczytać:

Niedokrwistość z niedoboru żelaza u dzieci

Dlaczego organizm kobiety potrzebuje żelaza?