Anemia (niedokrwistość) to zmniejszenie stężenia hemoglobiny (Hb, białko zawarte w erytrocytach, czyli krwinkach czerwonych), hematokrytu i erytrocytów we krwi o więcej niż 2 odchylenia od prawidłowych wartości. Wyróżnia się anemię łagodną (Hb 10–12 g/dl u kobiet i 10–13,5 g/dl u mężczyzn), umiarkowaną (Hb 8–9,9 g/dl), ciężką (Hb 6,5–7,9 g/dl) oraz zagrażającą życiu (Hb mniej niż 6,5 g/dl). Najczęstszą przyczyną anemii (80% przypadków) jest niedobór żelaza.

Zbyt mała podaż żelaza, utrata krwi lub upośledzone wchłanianie tego pierwiastka z przewodu pokarmowego, są głównymi przyczynami niedokrwistości.

Anemia może występować przy chorobach przewlekłych (zakażenia bakteryjne, pasożytnicze, nowotwory, choroby autoimmunologiczne, np. reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń rumieniowaty), przy niedoborach witaminy B12 oraz kwasu foliowego.

Anemia powoduje męczliwość, zaburzenia koncentracji i pamięci, bóle i zawroty głowy, a w cięższych przypadkach duszność. Zbyt mała ilość hemoglobiny (nośnika tlenu) w surowicy krwi skutkuje niedotlenieniem, a w rezultacie osłabia organizm i sprzyja powikłaniom infekcji, takim jak np. niewydolność oddechowa.

Zaburzenia hemoglobiny, wynikające z chorób takich jak anemia sierpowata oraz talasemia, są oficjalnie uznane za czynniki mogące prowadzić do cięższego przebiegu zakażenia koronawirusem. Nie ma takiej informacji w odniesieniu do ogólnego problemu anemii.

Niektórzy naukowcy badający temat uważają, że osoby z anemią znajdują się w grupie zagrożonej cięższym przebiegiem COVID-19.

Niepokojący jest zwłaszcza występujący w anemii niedobór hemoglobiny – białka transportującego tlen – który może powodować nasilenie objawów koronawirusa (duszność, zmęczenie) i wzmagać niedotlenienie organizmu. Niedotlenienie z kolei prowadzi do uszkodzenia narządów i sprzyja zagrażającym życiu powikłaniom.

Spowodowany działaniem koronawirusa stan podwyższenia żelaza we krwi, wiąże się z kolei z procesami w organizmie, które przyspieszają reakcję zapalną i gwałtowną odpowiedź immunologiczną, nazywaną burzą cytokin. Burza cytokin jest jednym z głównych zagrożeń w trakcie chorowania na COVID-19 i często odpowiada za ciężki przebieg infekcji.

Wszystkim osobom z grup ryzyka, zalecane są przede wszystkim ogólne środki bezpieczeństwa, jak regularne mycie i dezynfekowanie rąk, noszenie maseczki i dystans społeczny, w celu uniknięcia zakażenia koronawirusem. Pacjenci z niedokrwistością powinni zostawać pod opieką lekarza, wykonywać badania kontrolne i przyjmować leki zgodnie z zaleceniami.