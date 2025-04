Kokaina uważana jest za jeden z najniebezpieczniejszych środków psychoaktywnych. Pozyskuje się ją z liści koki (krasnodrzewu pospolitego), gatunku, który występuje przede wszystkim w Ameryce Południowej. Narkotyk pierwszy raz wyprodukowano (wyizolowano z liści koki) pod koniec XIX w.

Na początku stosowano ją w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Wykorzystywano ją jako lek znieczulający i przeciwbólowy. Chętnie zapisywano ją chorym na depresję, a nawet zwykłe przeziębienie czy opryszczkę. Kokaina była także składnikiem oryginalnej Coca-Coli. Dość szybko jednak zauważono uzależniające i wyniszczające działanie kokainy i dlatego w latach 20. XX w. narkotyk ten został zdelegalizowany. Obecnie jej sprzedaż jest zakazana w większości państw świata.

Działanie kokainy

Kokaina działa pobudzająco na układ nerwowy. Zwiększa wydzielanie dopaminy i serotoniny, tzw. hormonów szczęścia. Osoby, które ją zażyły, twierdzą, że wywołuje ona uczucie euforii, dodaje pewności siebie, zwiększa popęd seksualny, pomaga wyzbyć się zahamowań i zmniejsza łaknienie. Dlatego właśnie sprawia, że osoby, które są pod jej wpływem, są wyjątkowo gadatliwe, silnie pobudzone ruchowo i seksualnie. Objawy zażycia kokainy utrzymują się ok. 20 min, a potem następuje tzw. dołek kokainowy, który może trwać nawet kilka dni. W tym czasie dominuje uczucie przygnębienia, mogą pojawić się myśli samobójcze. Chory miewa bóle głowy, mięśni. Ze względu na krótkie działanie kokainy bardzo często dochodzi do jej przedawkowania – osoba ją zażywająca nie chce dopuścić do dołka kokainowego i przyjmuje kolejną, a potem kolejną porcję narkotyku. Przedawkowanie kokainy kończy się śmiercią.

Skutki zażywania kokainy

Skutki uboczne zażywania kokainy są bardzo poważne i długotrwałe. Szybko wywołuje uzależnienie psychiczne, a co za tym idzie chęć sięgnięcia po kolejną dawkę. Przyjmowanie kokainy prowadzi do powstania zaburzeń lekowych, halucynacji, manii prześladowczej, impotencji. Wywołuje depresję. Wyniszcza organizm - jest przyczyną ciężkich zaburzeń w pracy serca (czasami po jednorazowym zażyciu do zawału serca!), uszkodzenia wątroby, nerek.

Kokaina w coli?

Kokaina była też składnikiem oryginalnej Coca-Coli. Recepturę tego napoju opracował pod koniec XIX w. John Stith Pemberton, farmaceuta z Atlanty. Opierała się ona gównie na liściach koki i orzeszkach kola. Do 1903 roku w szklance coca-coli znajdowało się aż 9 mg kokainy! Zrezygnowano jednak z jej dodatku po doniesieniach o silnych działaniach uzależniających tej substancji. Obecnie receptura Coca-Coli jest jedną z najbardziej chronionych przez koncern tajemnic. Nie zawiera kokainy.

Cena kokainy

Sprzedaż kokainy jest w Polsce zakazana. Nielegalnie można ją kupić za 100-500 zł za porcję.

