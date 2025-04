Dla wielu ludzi dobór oprawek okularowych ogranicza się jedynie do aspektu wyglądu w danej parze okularów. Należy jednak pamiętać, że wygląd w samych oprawkach nie jest jedynym czynnikiem, który warunkuje pożądany efekt końcowy. Jest nim przede wszystkim właściwe dopasowanie odpowiedniego rodzaju i mocy szkieł do danego typu oprawy.



Nie zawsze należy ograniczać się do wyboru modeli oprawek, które są aktualnie na topie, gdyż nie muszą one koniecznie pasować tobie. Dopiero połączenie wyglądu z właściwym doborem szkieł gwarantuje pełne zadowolenie klienta z nowych okularów.

Podczas wyboru nowych okularów można przymierzać po kolei wszystkie dostępne oprawki, jednakże znajomość kilku podstawowych zasad ich doboru znacznie skróci czas, który będziemy musieli na to poświęcić. Zanim zaczniemy przymierzanie należy określić kształt swojej twarzy, kolorystykę w której wyglądamy najlepiej oraz preferowany rodzaj oprawek. Należy pamiętać o trzech podstawowych zasadach doboru okularów

Okulary powinny podkreślać twoje cechy wyglądu (np. niebieskie oprawki pasują do niebieskich oczu);

Okulary powinny kontrastować z kształtem twarzy ;

Rozmiar oprawek powinien być odpowiednio dopasowany do rozmiarów twarzy .

Obecnie wyróżnia się kilka różnych rodzajów twarzy, które zostaną omówione w dalszej części artykułu:

Twarz owalna uważana jest za idealną twarz do doboru oprawek ze względu na zachowane proporcje. Zalecane są oprawki o wielkości zbliżonej do szerokości twarzy lub w kształcie orzecha – niezbyt wąskie.

Twarz okrągłą ma takie same wymiary w pionie i poziomie. W celu optycznego wydłużenia twarzy poleca się prostokątne oprawki.

Twarz podłużna jest dłuższa niż szersza. Idealne wydają się być oprawki kontrastowe, o kolorowych zausznikach, które poszerzają przez to twarz lub oprawki o wąskim mostku.

Twarz trójkątna /trójkątem do dołu/ cechuje się wąskim czołem oraz rozszerza się ku dołowi. W celu wizualnego poszerzenia jej górnej części poleca się wyraźnie zaakcentowane oprawki lub tzw. kocie oprawki.

Twarz trójkątna /trójkątem ku górze/ w tym przypadku odwrotnie niż poprzednio dążymy do zwężenia górnej części twarzy. Idealnie do tego nadają się oprawki z wolnym dołem (tzw. potocznie na żyłkę) o prostokątnych kształtach.

Twarz prostokątna charakteryzuje się szerokim czołem oraz szerokością i długością twarzy w tych samych proporcjach. Aby wydłużyć wizualnie twarz zaleca się wybór wąskich oprawek o owalnym kształcie.

Kolejnym kryterium doboru jest rodzaj oprawek, ich ciężar oraz cena zakupu. Kierując się wyborem rodzaju oprawek należy zwrócić uwagę na fakt, że wiąże się to bezpośrednio z ich trwałością. Obecnie na rynku dostępna jest bardzo szeroka gama materiałów z których produkuje się oprawki okularowe. Do najpopularniejszych zalicza się oprawy metalowe, które zawierają w sobie kombinację różnych metali włącznie z tytanem oraz stalą nierdzewną. Te ostatnie polecane są szczególnie dla osób ze skłonnościami do alergii, gdyż nie wywołują żadnych uczuleń. Oprawy tytanowe cechuje najmniejsza waga oraz bardzo duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne.

Plastikowe oprawy okularowe cieszą się dużą popularnością wśród osób, które lubią kolorowe i lekkie konstrukcje. Są one bardziej odporne od metalowych opraw na złamania jednak mniej wytrzymałe na wpływ temperatury. Dlatego też po upływie jakiegoś roku lub dwóch tracą one swoje właściwości plastyczne i nie jest możliwa w nich wymiana szkieł korekcyjnych na nowe.

Oprócz wyżej wymienionych materiałów oprawy okularowe tworzone są również z drewna, skóry i szlachetnych metali.



Jednakże wybierając oprawy okularowe, należy pamiętać o tym, do czego będzie się je wykorzystywać, czy będą noszone na stałe, czy tylko do czytania oraz jaki rodzaj szkieł będziemy chcieli w nich zamontować.

W ostatnich latach pojawiła się możliwość doboru oprawek okularowych w Internecie za pomocą systemów przymierzalni. Podczas doboru okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych online bardzo pomocnym narzędziem jest System Wirtualnej Przymierzani. Umożliwia on wybór spośród szerokiego wachlarza oprawek dostępnego w ofercie, jak również testować różne kolory szkieł i rodzaje oprawek. Wystarczy wgrać swoje zdjęcie i przymierzać setki oprawek bez konieczności wychodzenia z domu. Zaletą wirtualnego salonu optycznego jest możliwość zwrotu zamówionych okularów wraz ze szkłami korekcyjnymi bez podawania powodu.

