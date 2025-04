Fot. Fotolia

Jak myć skórę łuszczycową?

Do mycia skóry ze zmianami łuszczycowymi najlepiej wybierać delikatne żele czy mydła, przeznaczone dla dzieci lub opracowane specjalnie z myślą o chorych na łuszczycę. Warto przy zakupie zwracać uwagę na ich skład – dobrze, jeśli w składzie są substancje nawilżające (np. oleje roślinne, mocznik, parafina czy kwas mlekowy) oraz kwas salicylowy.

Nawilżanie skóry sprawi, że zrogowaciały naskórek szybciej się złuszczy, a kwas salicylowy ułatwi z kolei odpadanie łusek.

Do mycia skóry dłoni wygodniejsze jest mydło w kostce (np. z linii Dr Michaels, naturalnymi olejkami eterycznymi i witaminą E), zaś do mycia skóry całego ciała dobrze sprawdzać się będą żele pod prysznic.

Golenie i depilacja skóry z łuszczycą – jak to robić?

Zarówno golenie, jak i depilacja nie są zakazane, choć trzeba zachować szczególną ostrożność. Lepiej wybierać maszynki elektryczne lub jednorazowe niż depilować skórę woskiem czy używać depilatora.

Wyrywanie włosów – czy to depilatorem czy woskiem może podrażniać skórę i nasilić objawy choroby. Znacznie lepszym wyborem jest używanie kremów do depilacji. Oczywiście po zakończonym zabiegu trzeba pamiętać o nawilżeniu skóry.

Nawilżanie i natłuszczanie skóry z łuszczycą

Po kąpieli także warto zadbać o nawilżanie skóry. Świetnie nadają się do tego emolienty (czyli preparaty natłuszczające) z allantoiną, lanoliną, wazeliną, parafiną (dostępne np. w aptekach), a także balsamy, maści lub kremy z mocznikiem czy odżywki natłuszczające, opracowane specjalnie z myślą o chorych na łuszczycę. Takie dermokosmetyki kupić możemy w zestawach z żelem do mycia czy mydłem lub jako oddzielne produkty do pielęgnacji.

O nawilżenie skóry trzeba dbać nie tylko wówczas, gdy na skórze widoczne są zmiany łuszczycowe, ale także podczas remisji łuszczycy. Odpowiednia pielęgnacja skóry może przedłużyć okres, gdy choroba jest uśpiona.

Jak myć, czesać i suszyć włosy masz łuszczycę?

Jeśli łuszczyca dotyka także owłosionej skóry głowy, trzeba zwrócić szczególną uwagę na pielęgnację włosów. Wśród dostępnych na rynku szamponów najlepiej wybierać te, które mają w swoim składzie dziegieć lub siarkę, bo te substancje wpływają na złagodzenie swędzenia.

W czasie nasilenia objawów choroby warto zrezygnować z trwałej i farbowania włosów, a także z używania metalowych, twardych szczotek czy grzebieni.

Chorzy na łuszczycę powinni ze szczególną ostrożnością suszyć włosy – suszarkę ustawioną na nawiew chłodnym powietrzem trzeba trzymać nie bliżej niż ok. 30 centymetrów od skóry głowy.

Makijaż dla skóry z łuszczycą

Zmiany łuszczycowe rzadko pojawiają się na twarzy, a jeśli już to w miejscu, gdzie zaczynają rosnąć włosy. Niekiedy jednak choroba daje o sobie znać także w innych miejscach – wtedy można zamaskować ją pudrem czy podkładem.

Warto wybierać takie kosmetyki do makijażu, które przeznaczone są do skóry wrażliwej, nie wysuszają skóry i mają dodatkowe składniki nawilżające.

Pielęgnacja skóry z łuszczycą – dodatkowe wskazówki

Podczas mycia i pielęgnacji zmienionej chorobowo skóry trzeba pamiętać, by obchodzić się z nią delikatnie. Nie wolno używać ostrych gąbek, rękawic peelingujących, a balsamy i kremy do pielęgnacji trzeba wcierać w skórę delikatnymi ruchami.

Wówczas nie dochodzi do podrażnień i zadrapań i nasilenia się stanów zapalnych skóry, a co za tym idzie – nasilenia się objawów łuszczycy.

Odpowiednią pielęgnację skóry trzeba połączyć z właściwą dietą, co od lat powtarza specjalista od łuszczycy, dr Michael Tirant, twórca preparatów z linii Dr Michaels. W swoich wykładach doktor podkreśla, że bardzo ważne jest nawadnianie organizmu zwykłą wodą – bo to z niej głównie składa się ciało człowieka. Pijąc przynajmniej półtora litra wody dziennie nawilżamy skórę od środka i jej wygląd znacząco się poprawia.

