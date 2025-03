Spis treści:

Porażenie nerwu twarzowego, inaczej porażenie Bella, jest to nagły paraliż twarzy wskutek uszkodzenia włókien nerwu twarzowego. Może wystąpić w każdym wieku. Dokładna przyczyna nie jest znana, ale jest to objaw mogący towarzyszyć wielu chorobom, nie tylko neurologicznym. Pojawia się w takich dolegliwościach jak:

Wszystkie wymienione stany chorobowe i jeszcze inne są głównymi czynnikami ryzyka porażenia nerwu twarzowego. Uważa się, że przemęczenie, życie w ciągłym stresie, osłabienie odporności, niedobory witaminowe, mogą mieć istotny wpływ na uwydatnienie się tego objawu.

Nerw twarzowy to siódmy nerw czaszkowy, należący do nerwów obwodowych człowieka. Dzieli się na kilka gałęzi – skroniowe, jarzmowe, policzkowe, brzeżną żuchwy i szyi. Unerwia mięśnie twarzy, ślinianki, błonę węchową nosa, dwie trzecie przednie języka, podniebienia miękkiego i twardego, a także małżowinę uszną i obszar za uchem.

Porażenie nerwu twarzowego może manifestować się bardzo subtelnie i nie zwracać naszej uwagi. Do takich mało nasilonych symptomów zalicza się np. zmniejszone mruganie powiekami, nieznacznie upośledzone wydzielanie łez lub łzawienie, pogorszenie czucia smaku, nadwrażliwość na dźwięki, zmniejszone wydzielanie śliny.

Silniejsze objawy porażenia nerwu twarzowego to:

Objawy porażenia nerwu twarzowego zwykle ustępują w ciągu kilku tygodni. W większości przypadków chorzy wracają do pełni zdrowia po około 6 miesiącach. Porażenie Bella przeważnie nie rozwija się drugi raz w życiu. Bardzo rzadko porażenie dotyczy obu stron twarzy.

Gdy poczujemy, że coś nie tak dzieje się z naszą twarzą, należy udać się do lekarza. Leczenie porażenia nerwu twarzowego może obejmować metody farmakologicznie i chirurgicznie. Dobiera się je po identyfikacji przyczyn porażenia. Zwykle objaw jest odwracalny nawet bez leczenia. Istnieją różne metody fizykoterapeutyczne pomagające złagodzić porażenie, np. elektrostymulacja (zabiegi powinny trwać 1-4 tygodni) czy naświetlania. Niestety zdarza się, że asymetria twarzy pozostaje do końca życia.

W domowym leczeniu porażenia nerwu twarzowego stosuje się:

Domowe metody leczenia nie zawsze są wystarczające w przypadku porażenia nerwu twarzowego. Warto skonsultować się z lekarzem, aby zidentyfikować przyczynę tego objawu. Czasami konieczne jest stosowanie leków na receptę, dlatego istotny jest kontakt ze specjalistą.

Ćwiczenia mimiczne są jednym z najważniejszych elementów leczenia fizjoterapeutycznego w przypadku porażenia nerwu twarzowego. Są to proste ruchy, które można wykonywać samodzielnie w domu. To np.:

Ćwiczenia należy wykonywać od 3 do 5 razy dziennie. Najlepiej robić jest przed lustrem.

Profilaktyka porażenia nerwu twarzowego polega na zapobieganiu chorobom i stanom, które mogą wywołać tę dolegliwość. Ważne jest wczesne rozpoznawanie i leczenie infekcji. Powinniśmy też reagować na pierwsze sygnały, które mogą wskazywać na porażenie twarzy, dzięki czemu jest możliwe szybkie wdrożenie leczenia. Współcześnie człowiek jest niestety nieustannie narażony na wiele nieprzyjaznych bodźców, jak bezsenność, zmęczenie, stres i infekcje, dlatego w rzeczywistości zapobieganie tej chorobie jest trudne.

Wykorzystano fragmenty artykułu Katarzyny Ziai, którego treść została pierwotnie opublikowana 10.06.2010.