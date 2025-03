Choroby nerek dotykają ponad 4,5 mln Polaków, a jedynie 4% z nich wie o swoim problemie. Mogą wynikać z takich schorzeń jak nadciśnienie, cukrzyca, kłębuszkowe zapalenie nerek, toczeń, choroby serca czy niedrożność dróg moczowych. Specjaliści zauważają, że nerki to jeden z najbardziej zaniedbanych narządów, któremu nie poświęcamy wystarczająco uwagi i troski np. wykonując badania profilaktyczne. Warto w związku z tym wyczulić się na wczesne objawy chorób nerek, które pojawiają się na twarzy i skórze.

Spis treści:

Opuchnięta twarz i obrzęk powiek to możliwe objawy chorych nerek. Zdrowy narząd usuwa z organizmu nadmiar płynów, a gdy nie działa prawidłowo, płyny i sól gromadzą się w ciele, powodując opuchliznę. Obrzęk pojawia się na twarzy, ale też często w obrębie kostek, stóp oraz rąk. Przy chorobach nefrologicznych obrzęki mogą pojawiać się w różnych lokalizacjach lub jednej.

Jednym z pierwszych sygnałów, że nerki nie spełniają swojej funkcji tak jak powinny, jest opuchlizna powiek, określana często jako worki pod oczami. Obrzęknięte mogą być górne i dolne powieki. Dolegliwość ta wynika z gromadzenia się płynów w organizmie, np. wskutek kłębuszkowego zapalenia nerek lub niewydolności tego narządu. Obrzęk powiek nasila się w nocy i często jest najbardziej widoczny po przebudzeniu.

Przy okazji należy dodać, że schorzenia nerek powodują też inne problemy z oczami. Bywają one suche, bolące i zaczerwienione. Kumulowanie się wapnia i fosforanów, do czego dochodzi przez niesprawne nerki, może bezpośrednio wpływać na rogówkę, spojówkę lub twardówkę oka i powodować problemy ze wzrokiem.

Wysypka na twarzy lub innych częściach ciała jest jednym z możliwych objawów choroby nerek. Gdy narząd ten działa nieprawidłowo, dochodzi do zmian w gruczołach potowych, łojowych i do gromadzenia się produktów przemiany materii we krwi, co wpływa na stan skóry.

O chorych nerkach mogą świadczyć takie zmiany skórne jak:

Kolejnym objawem choroby nerek, który pojawia się na twarzy, jest zmiana koloru skóry na żółtawy lub nawet brązowy odcień. Przyczyną jest gromadzenie się toksycznych związków w organizmie. W przypadku zaburzonej produkcji czerwonych krwinek cera staje się blada lub ziemista.

Przy chorych nerkach na skórze można też zauważyć łatwiej powstające siniaki lub wybroczyny. Niektóre choroby nerek zaburzają bowiem produkcję płytek krwi i wpływają negatywnie na proces krzepnięcia.

Zmiany na skórze, czyli naszym największym organie, bardzo często jako pierwsze sygnalizują problemy ze zdrowiem, również z nerkami. Oprócz obrzęków, wysypki czy zmiany kolory skóry osoby z chorobą nerek skarżą się na takie dolegliwości jak:

Schorzenia nerek mogą również wpłynąć na wygląd paznokci. Niepokojącym sygnałem są np. białe paski na paznokciach ułożone równolegle do siebie i biegnące wszerz paznokcia (tzw. pasma Muehrckego).

U osób z chorymi nerkami płytki paznokci mogą przypominać biało-czerwoną flagę – na czubkach są blade, a niżej nawet ciemnoczerwone. Jeżeli zauważysz nowe zmiany w paznokciach u rąk lub nóg, skontaktuj się z lekarzem, ponieważ mogą oznaczać, że z nerkami dzieje się coś złego.

Aby poprawić wygląd twarzy i skóry przy chorobie nerek, należy przede wszystkim leczyć podstawowe schorzenie. Dodatkowo warto pamiętać o odpowiedniej diecie, nawadnianiu i pielęgnacji. Oto kilka naszych wskazówek dla osób zmagających się z chorobami nerek:

Samokontrola to podstawa, bo kto zrozumie cię lepiej, niż ty sam. Przyglądaj się swojej skórze i ewentualne zmiany zgłaszaj lekarzowi. Powinniśmy skonsultować się ze specjalistą wtedy, gdy objawy nasilają się, są całkowicie nowe lub nie ustępują mimo leczenia. Im wcześniej zareagujemy, tym większa szansa na rozpoznanie choroby i skuteczne wyleczenie.