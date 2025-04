Wyniki ankiety w ramach akcji „Ratujmy Wzrok Dzieciom”

W ankiecie przeprowadzonej wśród 513 pierwszoklasistów z jeleniogórskich gimnazjów, większość ankietowanych uznała, że noszenie okularów dowodzi dbałości o zdrowie i nie wpływa na ocenę danej osoby przez rówieśników. Osoby w okularach określano: „spoko; fajni; super, są jak Harry Potter”.

Jak przekonać dziecko do noszenia okularów?

–Ważne jest więc, by opiekunowie przekonywali dzieci, jak ważne jest korygowanie wad wzroku. Dobre widzenie wpływa korzystnie nie tylko na stan zdrowia, ale i na osiągnięcia szkolne. Nieskorygowane wady wzroku, mogą być bowiem przyczyną trudności w uczeniu się, niejednokrotnie mogą być nawet mylone z dysleksją – mówi psycholog Anna Krupa.

Wiele dzieci obawia się, że noszenie okularów oszpeci ich wygląd, a rówieśnicy zaczną im dokuczać. W takiej sytuacji dorośli powinni przekonać dzieci, że okulary mogą być ozdobą. W opinii psychologów okulary nie mogą obniżać samooceny dziecka.

– Powszechne sądy, że dzieciom w okularach jest trudniej o akceptację, to stereotypy. Nie wolno jednak bagatelizować problemów dziecka. Musi ono widzieć w dorosłych sojuszników, dlatego rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem i umieć je słuchać – dodaje psycholog Anna Krupa.

Jakie są najczęstsze przyczyny osłabienia wzroku dzieci?

Współcześnie za główne przyczyny osłabienia wzroku dzieci uznaje się spędzanie przez nie wielu godzin przed telewizorem lub komputerem. - Podczas tych czynności oczy muszą się nieustannie adaptować do zmiennych warunków oświetlenia i pracują głównie na jedną odległość. Nie jest to dobre, ponieważ układ wzrokowy człowieka przystosowany jest do widzenia przestrzennego. Ważne jest, aby dzieci co jakiś czas oderwały wzrok od komputera i spojrzały w dal – mówi Monika Krygier, ekspert z firmy JZO. Dobrze jest też zachęcać je do częstego przebywania na otwartej przestrzeni. Należy również zadbać o odpowiednie oświetlenie.

Co robić jeśli u dziecka stwierdzono wadę wzroku?

Jeżeli dziecko ma stwierdzoną wadę wzroku, to trzeba ją koniecznie korygować, bo sama nigdy nie ustąpi. Wręcz przeciwnie, w większości wady wzroku mają charakter postępujący, dlatego zalecane są badania kontrolne u okulisty. Recepty powinny być zrealizowane jak najszybciej po zdiagnozowaniu wady. Warto też wiedzieć, że zaburzenia widzenia u dzieci mogą objawiać się np. bólami głowy i oczu, pocieraniem oczu, częstym mruganiem, przechylaniem lub niskim pochyleniem głowy przy czytaniu albo pisaniu.

Jak wybrać odpowiednie okulary i jak o nie dbać?

- Okulary zachowają dobre własności optyczne, gdy są prawidłowo użytkowane i pielęgnowane. Jeżeli ulegną skrzywieniu, wówczas bezwzględnie należy udać się do specjalisty, by je sprawdził – dodaje Monika Krygier. Należy dbać o to, by dziecko nigdy nie zdejmowało okularów jedną ręką i nie odkładało ich soczewkami do podłoża. Zaleca się czyścić soczewki okularowe tylko przeznaczonymi do tego chusteczkami i płynami. Natomiast wybierając oprawy dla dzieci, nie należy koncentrować się na ich wyglądzie. Ważne, aby zapewniały one stabilną pozycję szkieł przed oczami.

