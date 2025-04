Zasady doboru okularów

Każdy, kogo słaby wzrok zmusza do zaprzyjaźnienia się z okularami spotyka się z dylematem odpowiedniego wyboru oprawek i szkieł. Pamiętajmy jednak, że umiejętnie dobrane okulary nie tylko ułatwią nam życie i poprawią komfort widzenia, ale również sprytnie podkreślą urodę.

Dla wielu, zakup okularów to trudna i skomplikowana decyzja.Tym bardziej, że to one będą naszą wizytówką, dlatego tak ważne jest, aby były przede wszystkim perfekcyjnie skorygowane oraz na tyle dobrze dobrane, aby służyły nam przez długi, długi czas. Oczywiście, bardzo ważnym elementem decydującym o naszym wyborze będzie ich kształt oraz ogólny wygląd, nie można jednak zapominać, że chodzi tu przecież również o ich trwałość i pełen komfort noszenia. Właściwy dobór szkieł z kształtem oprawek pozwoli nam na otrzymanie pożądanego efektu końcowego, gwarantujący nam satysfakcję z zakupu oraz użytkowania.

Przeglądając modele u optyka można dostać zawrotu głowy od różnorodności modeli, fasonów i kolorów. Aby możliwie skrócić ten czas, radzimy na co zwrócić uwagę:



. Przykładowo: do owalnej twarzy będą pasowały praktycznie wszystkie oprawki, jeśli jednak mamy twarz kwadratową wybierzmy okulary lekko okrągłe u dołu, to pozwoli nam nieco złagodzić rysy i odciągnąć uwagę od żuchwy. Przy okrągłej twarzy skupmy się na kanciastych oprawkach. Dla trójkątnej twarzy warto wybrać modele okrągłe. Przy doborze kształtu okularów, warto wybierać zgodnie z zasadą "kontrastu", tak aby załagodzić rysy lub je odpowiednio wyeksponować jeśli jest taka potrzeba. Bardzo ważny będzie również kolor oczu - starajmy się wybierać kolory oprawek zbliżone do koloru tęczówki. Tutaj kontrasty sprzyjają tylko wyrazistym osobowościom.

Jeśli ubieramy się skromnie lub dość swobodnie, wybierzmy modele uniwersalne. Jeśli większość czasu spędzamy w dużej firmie koniecznie rozglądajmy się wśród okularów węższych oraz ciemniejszych. Wybierając okulary weźmy pod uwagę styl życia. W salonach optycznych znajdziemy również modele z przyciemnianymi szkłami tzw. fotochromami, które zabezpieczają oko przed szkodliwym promieniowaniem i jednocześnie zmieniają kolor jak przy modelach przeciwsłonecznych. Uwaga - okulary te, przyciemniają się przy każdym większym świetle m.in. w mocno nasłonecznionym pomieszczeniu czy podczas robienia zdjęć z lampą błyskową. To wygodna opcja, jednak nie dla każdego.

Przy wyborze, zwroćmy również uwagę na rodzaj wykonania okularów:



polecamy modele bezramkowe (wiedeńskie). Oprawki, dzięki temu, że są mocowane do zauszników jedynie za pomocą śrubek są wyjątkowo subtelne, prawie niewidoczne i niesamowicie uniwersalne. Ich minusem jest niestety mała odporność na uszkodzenia mechaniczne, więc nie będą dobrym rozwiązaniem dla osób aktywnych, które okulary noszą przez większą cześć dnia. Dodatkowo ich cena jest dość wygórowana ze względu na specjalny rodzaj szkieł, które się do nich nadaje (np. poliwęglan lub trivex). Wśród tych subtelnych, znajdziemy również modele z żyłką. Dzięki nim oprawki są lekkie i delikatne. Niestety, ich uroda sprawia, że nie są zbyt trwałe. Dodatkowo swój urok zachowują tylko przy cienkich szkłach, przy grubszych stają się ciężkie i nieestetyczne.

Odporne na zmienną temperaturę, do tego są wyjątkowo lekkie i zwykle bardzo ozdobne. Niestety, nie można w nich wymienić szkieł. W salonach znajdziemy również te najbardziej popularne - oprawki metalowe. Tanie, klasyczne i różnorodne. Wykonane najczęściej ze stali nierdzewnej lub aluminium, najczęściej chromowane, niklowane lub pokryte warstwą chromu.

Dobre przyzwyczajenia:

