Domowe sposoby na migrenę: - 3. Akupunktura i masaże

Przeciwko migrenie swój oręż wytoczyła także medycyna wschodu – masaże ajurwedyjskie oraz akupunktura podobno zapobiegają napadom i zmniejszają ich intensywność. Brak jednak na to naukowych dowodów. Ale za to jest sporo osób, którym przyniosło to ulgę. Trzeba poddać się około dziesięciu zabiegom akupunktury (jeden kosztuje kolo 70-80 zł) lub masażu ajurwedyjskiego (60–70 zł). Najlepiej wykonać dwie–trzy takie serie w roku. Zabiegi wykonuje się w przychodniach medycyny naturalnej.