Doraźne postępowanie w migrenowych bólach głowy

Migrenowe bóle głowy stanowią poważny problem zdrowia publicznego. Choroba ta znacznie pogarsza jakość życia chorego, wpływa również w dużym stopniu na jego rodzinę.

Reklama

Migrena występuje najczęściej u ludzi w okresie ich największej aktywności zawodowej, która zwykle potęguje ból migrenowy. Blisko 25% kobiet i 9% mężczyzn doświadcza migren. Jednak mimo tak znacznego rozpowszechnienia, migrena bardzo rzadko jest rozpoznawana i leczona.

Migrena to jednostronny ból głowy, zwykle umiejscowiony jest za gałką oczną, w czole i skroni. Towarzyszą mu nudności, wymioty, zaburzenia w widzeniu, nadwrażliwość na dźwięk i zapach. Napad zazwyczaj trwa od kilku do kilkudziesięciu godzin, na ogół nawraca w nieregularnych odstępach czasu. Przyczyna tej dolegliwości jest do końca nieznana, ale wydaje się, że jest ona m.in. uwarunkowana genetycznie.

Rodzaje migrenowych bólów głowy:

Migrena z aurą; aura jest to tzw. okres ostrzegawczy, który trwa od kilku do kilkudziesięciu minut, cechą charakterystyczną są objawy zwiastunowe: zmęczenie, utrata apetytu, zmniejszenie koncentracji uwagi, wahania nastroju, zwiększona potliwość, wzrost temperatury ciała i drażliwość. Jednak najczęstszymi symptomami aury są zaburzenia wzroku (połowiczne niedowidzenie z obniżeniem ostrości wzroku, a nawet całkowitym chwilowym oślepnięciem, mroczki, zygzaki i błyski przed oczami, migotanie obrazu, ubytki pola widzenia), zaburzenia czucia, (niedoczulica i niedowład połowiczny, parestezje - mrowienie i drętwienie kończyn), fono i fotofobia (nadwrażliwość na dźwięki i światło).

Migrena bez aury,

Migrena skojarzona,

Migrena połowiczo-poraźna; ten rodzaj migreny objawia się niedowładem połowiczym, który może się utrzymywać po ustąpieniu bólu głowy, często występuje afazja i zmącenie świadomości. Objawy zwykle trwają krócej niż 1 godzinę.

Migrena okoporaźna; charakteryzuje się bólami głowy skojarzonymi z częściowym lub całkowitym porażeniem mięśni okołoruchowych, co prowadzi do opadnięcia powieki i upośledzenia gałek ocznych - powodującego podwójne widzenie.

Migrena podstawna; w tym typie objawy kliniczne obejmują silny ból głowy i napadowe neurologiczne objawy ubytkowe i występują zwykle tylko w trakcie trwania bólu (6-8 godzin). Ten rodzaj występuje zwykle u nastolatek i kobiet między 20 a 30 rokiem życia

Czynniki, które mogą wywołać atak migreny:



Brak lub nadmiar snu,

Artykuły spożywcze zawierające tyraminę i fenyloetyloaminę,

Leki rozszerzające naczynia krwionośne i leki przeciwzapalne,

Intensywne zapachy,

Wysiłek fizyczny i niektóre ćwiczenia (kręcenie głową, skłony),

Ekspozycja na światło,

Zaburzenia hormonalne u kobiet,

Brak jedzenia – powoduje spadek glukozy we krwi,

Różnego rodzaju lęki,

Stres,

Zmęczenie,

Zmiany ciśnienia atmosferycznego i pogody,

Doustne środki antykoncepcyjne,

Nadużywanie alkoholu.

Co robi lekarz, gdy pacjent zgłasza się z bólem głowy?

W warunkach pomocy doraźnej najwygodniejszą metodą postępowania jest podanie narkotycznego leku przeciwbólowego, jednak ze względu na potencjalne możliwości nadużyć nie powinno się stosować narkotycznych leków przeciwbólowych jako leków pierwszego rzutu, zwłaszcza u tych chorych, u których często występują napady migreny.

Z reguły celem doraźnego postępowania jest zniesienie ostrego bólu, a następnie zapewnienie choremu odpowiedniej opieki ambulatoryjnej.

Wytyczne postępowania w doraźnym leczeniu bólów głowy



niezwłoczne umieszczenie chorego w cichym, zaciemnionym pomieszczeniu,

ustabilizowanie stanu chorego przy użyciu tlenu, płynów podanych dożylnie, w razie potrzeby monitorowanie,

ustalenie rozpoznania

zebranie wywiadu, prowadzenie standardowych badań neurologicznych, przeprowadzenie badania fizykalnego z badaniem dna oka, karku, gardła i nosa, w razie potrzeby wykonanie badań diagnostycznych, wykluczenie organicznych przyczyn bólów głowy,

rozpoczęcie leczenia przerywającego napad,

złagodzenie ostrego bólu,

kontynuacja leczenia w warunkach ambulatoryjnych.

Stosuje się trzy rodzaje leków:

leki profilaktyczne zażywane codziennie, aby zapobiec dolegliwościom,

leki przerywające napad, przyjmowane po wystąpieniu pierwszych objawów,

leki powodujące ustąpienie objawów, stosowane w silnych bólach najczęściej w postaci zastrzyków.

Reklama

J. Razmus