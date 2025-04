Druga hiszpanka? Świńska grypa atakuje!

Wirus świńskiej grypy zbiera już śmiertelne żniwo. Co jakiś czas potwierdzane są nowe przypadki zakażenia. Co gorsze, to młodzi ludzie częściej ulegają tej infekcji.



Dotychczas zakażenia ze świni na człowieka były bardzo rzadkie, jednak choroba rozprzestrzenia się także między ludźmi. Świńska grypa to zakaźna choroba układu oddechowego tych zwierząt. Jednak wśród nich nie sieje takiego spustoszenia jak wśród ludzi.

Wirusem odpowiedzialnym za grypę świń i tragedie jest wirus grypy typu A/H1N1, wyizolowany po raz pierwszy ponad 70 lat temu.

O wirusie i drodze zakażenia:

Do zakażenia dochodzi przez bliski kontakt człowieka ze zwierzęciem. Wirus może przechodzić ze świni na człowieka i na odwrót oraz jest przekazywany między ludźmi, drogą kropelkową. Wirus świń H1N1 różni się od ludzkiego H1N1, a więc szczepionki na grypy sezonowe nie dają pełnej ochrony przed chorobą.

Nie ma jednego wirusa! On ciągle się zmienia. Ponadto istnieje ryzyko reasortacji wirusa, czyli „połączenia” się wirusów gryp od różnych gatunków zwierząt: człowieka, świń, ptaków. Narodzi się wówczas nowy typ wirusa.

Wirusem świńskiej grypy nie zarazimy się przez zjedzenie wieprzowiny i produktów wieprzowych. Jednak zalecana jest normalna obróbka termiczna mięsa.

Objawy zakażenia wirusem świńskiej grypy:



gorączka i osłabienie

ból gardła

kaszel

katar

brak apetytu

nudności i wymioty

biegunka



Leczenie:

Terapia odbywa się w szpitalach, na oddziałach zakaźnych. Wirus jest oporny na takie leki przeciwwirusowe jak amantadyna i rimantadyna. Stosuje się oseltamiwir i zanamiwir, na które wirus grypy jest wrażliwy. Wykaz szpitali i oddziałów zakaźnych znajdziemy na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego: http://www.pis.gov.pl/?news=137

Zalecenia:

Główny Inspektorat Sanitarny osobom wyjeżdżającym za granicę, tam gdzie istnieją ogniska i ryzyko zakażenia świńska grypą zaleca:

stosowanie się do wskazówek lokalnej służby zdrowia

unikanie kontaktów z osobami, które wykazują objawy infekcji wirusem

natychmiastowa konsultacja lekarska w przypadku zauważenia w/w objawów

pozostanie w domu, jeśli wystąpią u nas niepokojące symptomy

zakrywanie ust i nosa chusteczką podczas kaszlu czy kichania w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa na inne osoby

częste, dokładne mycie rąk, ciepłą wodą z mydłem

unikanie dotykania oczu, nosa i ust rękoma, ponieważ wirus szerzy się przez zakażone już powierzchnie np. uchwyty w autobusie, a później może być wprowadzony do drugiego organizmu przez dotknięcie oczu, nosa, ust

Natomiast osobom powracającym zaleca się konsultację medyczną (lekarz POZ, szpital zakaźny i inne placówki ) w przypadku wystąpienia w/w objawów w przeciągu 10 dni od powrotu z podejrzanego kraju.

Jak zapobiec infekcji u siebie?

Najważniejsze, by unikać kontaktów z osobami wykazującymi objawy grypy. Ponadto warto odroczyć zaplanowaną wycieczkę do Ameryki Środkowej czy Północnej. Istotne jest także częste mycie rąk oraz utrzymywanie swojego otoczenia w czystości. Do minimum trzeba ograniczyć czynności związane z dotykaniem twarzy. Jeżeli natomiast zauważymy już u siebie objawy, które mogą wskazywać na grypę świń, np. gorączka, osłabienie, brak apetytu, kaszel, katar itd., trzeba niezwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej. Przy kaszlu i katarze, ważne jest by osłaniać usta i nos chusteczką.

Dodatkowe informacje można uzyskać od specjalistów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego-PZH, dzwoniąc na całodobową Infolinię w sprawie świńskiej grypy. Oto numery:



(22) 54 21 412

(22) 54 21 413

(22) 54 21 414

696 498 559

Na podstawie informacji i komunikatów ze strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.pis.gov.pl .

Katarzyna Ziaja