Kompendium wiedzy o grypie

Grypa to choroba zakaźna, wywołana wirusem grypy, która często pojawia się w okresie jesienno-zimowym, a także wczesną wiosną. Jeżeli nasza odporność w tym czasie uległa osłabieniu, wówczas wirus grypy trafia na podatny grunt i rozwija się infekcja. Objawy grypy są bardzo męczące, a niedoleczone zakażenie może skutkować groźnymi objawami, ze strony płuc, serca, układu nerwowego i nerek.



Przeziębienie czy grypa?





Niekiedy mylimy zwykłe przeziębienie z grypą. Fakt, miewają one podobny przebieg, jednak pod względem natężenia objawów, czynnika sprawczego i powikłań – znacznie się od siebie różnią. Przeziębienie, zwane też paragrypą, zwykle zaczyna się i kończy na katarze, kaszlu, bólu gardła, nieznacznej gorączce, osłabieniu i „łamaniu w kościach”. Z kolei grypa jest totalnym osłabieniem organizmu, z gorączką, silnymi bólami głowy, mięśni, kości i stawów. Nierzadko też bóle pojawiają się w klatce piersiowej, a dolegliwości typowe dla przeziębienia, jak katar, kaszel i ból gardła są łagodnie nasilone. O tym jak odróżnić przeziębienie od grypy, przeczytacie w artykule:

Mity na temat grypy





Jak świat stary i różnorodny, tak postrzeganie grypy i walka z tą infekcją została owiana rozmaitymi mitami… Bo przecież rosół najlepszy na grypę… - co okazuje się być nieprawdą, ponieważ za bardzo obciąża układ pokarmowy i nasila dolegliwości oddechowe. Czosnek na pewno rozprawi się z grypą… - też nie do końca prawda, gdyż w zaawansowanych i ostrych infekcjach wcale nie pomaga, a staje się przyczyną problemów gastrycznych i obciąża wątrobę. Sok malinowy jest panaceum na odporność… - tak, ale zależy jaki, ponieważ ten przygotowywany „na gorąco” nie ma witamin, ponieważ wszystkie giną w wysokiej temperaturze – zwłaszcza witamina C. A najgorsze stwierdzenie, to to, które uznaje, że: „na grypę się umiera”… Jest to nieprawda, gdyż do zgonu dochodzi na skutek powikłań pogrypowych, np. niewydolność oddechowa. Szczepienia przeciw grypie są niepotrzebne – również zakrawa o autodestrukcję, zwłaszcza gdy należymy do grupy ryzyka infekcji grypowej. Szczepionka ocaliła zdrowie i życie wielu osobom, zaś powikłania występują rzadziej niż po bezmyślnym przyjmowaniu paracetamolu i ibuprofenu!

Grypy: świńska i ptasia





W wielu regionach świata siały spustoszenie. Nasz kraj też wpadł w jej sidła, jednak nie na taką skalę, jak kraje azjatyckie. Infekcja ptasią, świńską, rybią, czy ludzką grypą raczej niczym się nie różni, prócz ryzykiem powikłań. Jeśli nie dbamy o odporność, nie myjemy rąk i ciała, nie sprzątamy, nie wietrzymy pomieszczeń, niewyrzucamy zużytych chusteczek, czy wręcz izolujemy się od ludzi i sterylizujemy swoje mieszkania – wówczas sami otwieramy drzwi wszelkim zarazkom i infekcjom. Nie tylko medialnym grypom! Zatem: higiena, higiena i jeszcze raz: hiegiena! Tyle że z rozwagą i bez przesady!

Szczepienia przeciw grypie





Mówimy im zdecydowane TAK – wtedy gdy są wskazane, NIE – kiedy są niekonieczne i przecwwskazane. O wskazaniach i przeciwwskazaniach zawsze decydował, decyduje i będzie decydował lekarz. To on ustala, czy jesteśmy w grupie ryzyka, czy szczepienie nam nie zaszkodzi, czy jest ono korzystne. Szczepienie zawsze musi być poprzedzone dokładnym badaniem lekarskim, uwzględniającym wywiad: aktualne samopoczucie, stan zdrowia, obecność chorób przewlekłych i fizykalne: osłuchanie płuc, serca, przegląd gardła, zbadanie węzłów chłonnych za pomocą palców, wykluczenie kaszlu i kataru oraz gorączki.

Leczenie naturalne grypy





Już na samym początku trzeba jasno powiedzieć, że sposobami naturalnymi nie wyleczymy grypy! Można je oczywiście stosować, by odciążyć nieco organizm i złagodzić objawy. Jednak wykorzystując jednocześnie metody naturalne np. zioła i leki, najpierw trzeba skonsultowac to z lekarzem, by nie wywołać groźnych interakcji. Przy grypie i przeziębieniu zasadą naczelną jest nieobciążanie organizmu, który już jest sam osłabiony walką z wirusem. Zatem jeśli dieta – to lekkostrawna, więcej płynów, częste i małe posiłki. Konieczne jest wypoczywanie i sen, a także

wygrzewanie się pod kołdrą, jeśli jest nam faktycznie zimno i mamy dreszcze gorączkowe. Jeśli pocimy się i odczuwamy, że jesteśmy rozpaleni – wówczas starcza okrycie samą poszwą lub lekką kołdrą i zmienianie jej w razie przepocenia. Wysiłek fizyczny podczas grypy, nie jest wskazany, gdyż zwiększa temperaturę ciała i osłabia siły organizmu, z kolei praca umysłowa jest bardzo utrudniona, więc nie ma sensu dodatkowo się męczyć.

Grypa pokarmowa – jesienią atakuje częściej!





Stan zapalny żołądka i jelit, wywoływany przez wirusy, to słynna grypa żołądkowa (jelitowa). Jej główne objawy to biegunka, wymioty, osłabienie, rozbicie, dreszcze i gorączka. U małych dzieci może prowadzić do groźnego odwodnienia. Grypę żołądkową leczymy wyłącznie symptomatycznie, stosując ubogoresztkową dietę, leki przeciwbiegunkowe, probiotyki i elektrolity.

Grypa, grypa i po grypie – czyli jak wzmocnić organizm po tej infekcji





Grypa niewątpliwie bardzo osłabia organizm. Nadaktywność układu odpornościowego, nikła podaż składników odżywczych z uwagi na obniżony apetyt i brak sił, ograniczenie aktywności fizycznej podczas infekcji, z pewnością osłabiło nasze bariery ochronne. Co więc zrobić, by je odnowić i móc dalej funkcjonować? Na pewno jeszcze przez tydzień lub dwa po infekcji grypowej, trzeba się oszczędzać i nie wykonywać ciężkiej pracy. Ponadto odradza się ekspozycje na skrajne temperatury. Do diety powoli można włączać produkty bardziej treściwe, mięso, sosy, zupy, herbaty, kawę. Trzeba też zadbać o podaż probiotyków, które są obecne w

nabiale np. jogurty, kefiry, maślanki, mleka acidofilne oraz witamin (głównie A, C, E) i

pierwiastków (warzywa, owoce, wody mineralne). Stopniowo „powracamy do życia”, oddając się także umiarkowanym aktywnościom fizycznym.