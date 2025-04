FAS czyli alkoholowy zespół płodowy (Fetal Alcohol Syndrome - FAS) to zespół wad wrodzonych, które są skutkiem picia alkoholu przez kobietę w ciąży. FAS nie można wyleczyć, można natomiast zmniejszać deficyty, z jakimi boryka się dziecko (m.in. opóźniony rozwój psychiczny i fizyczny, kłopoty z koordynacją, pamięcią, stany lękowe i depresyjne), poddając je rehabilitacji. Do dziś nie określono, jaka dawka alkoholu przyczynia się do powstania FAS. Dlatego uznaje się, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży. Jedynym sposobem na uchronienie dziecka przed tym zespołem jest po prostu całkowita abstynencja matki w ciąży. FAS w wielu przypadkach można wykryć we wczesnym dzieciństwie, ponieważ wywołuje charakterystyczne objawy.

Co to FAS?

Co to jest FAS wiadomo na świecie od dawna. Zespół ten dość dokładnie został opisany w latach siedemdziesiątych. Już wtedy zauważono teratogenny wpływ alkoholu na płód. Alkohol z łatwością przenika przez łożysko, uszkadzając układ nerwowy dziecka i w gruncie rzeczy, uniemożliwiając mu normalne życie. Wiadomo, że mózg dzieci narażonych na działanie alkoholu w życiu płodowym, ma trudności z:

gromadzeniem informacji

łączeniem nowych informacji z wcześniejszymi doświadczeniami

pamięcią, szczególnie krótkotrwałą

praktycznym wykorzystywaniem informacji

Nie wszystkie osoby poddane wpływowi alkoholu w życiu prenatalnym mają te same dysfunkcje. Pełnoobjawowy zespół FAS występuje zwykle u dzieci, których matki piły dużo i często. U dzieci matek, które sięgały po alkohol okazjonalnie (czasem wystarczyła niewielka ilość), częściej występuje FAE (ang. Fetal Alcohol Effects), tzw. poalkoholowy efekt płodowy, czyli lżejsza odmiana FAS. Osoby dotknięte tym syndromem nie mają wszystkich objawów FAS. Zwykle nie dotyczą ich zmiany w wyglądzie (patrz: objawy FAS), tylko deficyty poznawcze (gorsza koncentracja u dzieci, zaburzenia pamięci, nadaktywność, trudności w rozumieniu pojęć abstrakcyjnych).

Do końca jednak nie wiadomo, jaka ilość alkoholu sprawia, że dziecko ma FAS lub FAE. Głębokość szkód wyrządzonych przez alkohol zależna jest od:

ilości alkoholu spożywanego przez ciężarną

częstości picia

trymestru ciąży – w pierwszym trymestrze alkohol zaburza proces tworzenia się i rozwój narządów, w kolejnych okresach - funkcjonowanie wszystkich układów; picie w ostatnim trymestrze często prowadzi do przedwczesnego porodu

innych uzależnień, chorób i nawyków (palenie papierosów, przyjmowanie środków psychoaktywnych, leków)

stylu życia matki (np. prowadzącego do niedożywienia)

Jedno jest pewne: żadna ilość alkoholu wypita przez kobietę w ciąży nie może zostać uznana za bezpieczną!

Objawy FAS

Niektóre Objawy FAS widoczne są już po urodzeniu. Inne ujawniają się z czasem. Najczęstsze z nich to:

niski wzrost

małogłowie

płaska szeroka twarz, często o wyglądzie orientalnym

szeroko osadzone oczy

słabo zaznaczona rynienka podnosowa

zaburzenia czucia głębokiego (dziecko np. słabiej odczuwa ból)

problemy z koordynacją

niedosłuch

opóźniony rozwój mowy

anomalie w budowie wątroby, serca, nerek, narządów płciowych

słabą pamięć wzrokowa

nadpobudliwość

problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się

skłonność do uzależnień

skłonności depresyjne i lękliwość

niekontrolowane napady złości, agresja

Uwaga! Żeby rozpoznać FAS, dziecko nie musi mieć wszystkich objawów. Chorobę potwierdzają cztery podstawowe kryteria:

picie alkoholu przez ciężarną;

przed- i pourodzeniowy deficyt wzrostu, wagi ciała i obwodu głowy;

uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego (upośledzenie funkcji fizycznych, intelektualnych i społecznych);

zespół fizycznych zmian wyrażający się deformacjami budowy kończyn, twarzy, mięśni i wadami narządów wewnętrznych

FAS face

FAS face czyli wygląd twarzy dziecka obciążonego zespołem FAS jest bardzo charakterystyczny. Składają się na niego:

niestymetryczna budowa twarzy

orientalny wygląd twarzy

szeroko osadzone oczy

zmarszczka kącika oka

szeroka nasada nosa

krótki zadarty nos

słabo zaznaczona rynienka podnosowa

nisko osadzone uszy

często zniekształcone małżowiny uszne

obfite owłosienie skóry głowy, długie brwi i rzęsy

FAS u dzieci

Dzieci z zespołem FAS zwykle rodzą się przed terminem lub z niższa wagą urodzeniową. Od początku borykają się z problemami. Ich rozwój bywa opóźniony. Miewają zaburzenia snu i trudności z ssaniem. Zazwyczaj są rozdrażnione, nadpobudliwe, wolniej rozwijają się fizycznie i psychicznie. Między 2. a 10. rokiem życia pojawiają się u nich charakterystyczne cechy wyglądu. Przez to, że miewają problemy ze słyszeniem, później uczą się mówić. W wieku szkolnym dołączają do tego kłopoty z nauką. Udowodniono m.in., że dzieci z FAS mają problemy z myśleniem abstrakcyjnym i przyczynowo-skutkowym. Mają słabiej rozwiniętą wyobraźnię i gorsze poczucie czasu. Brakuje im plastyczności w myśleniu. Częściej borykają się ze stanami lekowymi, depresją, dochodzi u nich do samookaleczenia się. Bywają gwałtowne, zamykają się w sobie. W dorosłości statystycznie częściej cierpią z powodu nałogów i bezdomności. Uwaga! W ograniczeniu tych wszystkich nieprawidłowości pomaga wczesna diagnoza FAS (do 6. roku życia) i poddanie dziecka rehabilitacji.