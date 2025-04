Macica ma kształt spłaszczonej gruszki. Jej przednia ściana jest bardziej płaska, tylna bardziej wypukła. Mięśniówka macicy ma charakterystyczną budowę- bowiem włókna mięśniowe ułożone są na podobieństwo spirali. Dzięki temu, że mięśnie macicy ułożone są spiralnie ciężarna macica może szybko się powiększać.

Reklama

Rozwój macicy następuje w czasie pierwszych miesięcy życia płodowego. Macica wykształca się z dwóch kanałów ( tzw. rogi). Przed urodzeniem części te łączą się ze sobą i powstaje pojedyncza macica. Czasami w wyniku zaburzeń w rozwoju powstają wrodzone wady macicy. Na szczęście występują rzadko i stanowią rzadką przyczynę niepłodności. Mówi się o pięciu rodzajach wad wrodzonych:

Wrodzony brak macicy

Szczątkowa macica tzn. nienormalnie mała macica

Niewiele kobiet ma nieprawidłowo wykształconą macicę jako następstwo wady wrodzonej lub rozwojowej. Zdarza się, że kobiety prawidłowo zbudowane mają bardzo małą macicę. Na wizycie kontrolnej lekarz mówi „Taka jest pani uroda”. Wówczas sprawa ta nie budzi niepokoju, ponieważ macica rozciąga się w czasie ciąży.

Asymetryczny rozwój macicy

Polega on na tym, że jednen z rogów macicznych rozwija się bardziej niż drugi. Tworzy się wówczas macica jednorożna. Sytuacja ta prowadzi do niepłodności kobiety lub powoduje skłonność do poronień. U kobiet z taką wadą macicy częściej dochodzi do ciąży pozamacicznej.

Podwójna macica

Kobieta ma dwie macice wówczas gdy w rozwoju macicy oba kanały nie połączą się całkowicie. W niektórych przypadkach może wystąpić skłonność do poronień lub niemożność poczęcia. Jednak podwójna macica nie musi być przyczyną niepłodności. Na świecie żyją kobiety, które urodziły dwoje dzieci- każde z innej macicy. O jednej z nich można przeczytać tutaj

Macica w kształcie litery T

Wada ta często występowała u dziewczynek w Stanach Zjednoczonych, bowiem tam stosowano kurację hormonalną (lek Stilboestrolum). Hormon przyjmowały kobiety, którym groziło poronienie. Niepożądanym skutkiem była wada macicy u narodzonych dziewczynek.

Reklama

Źródło: R. Winstow „Dlaczego nie mamy dziecka”

W. Michalkiewicz „Podręcznik ginekologii dla studentów”,

J. Kiciński „Położnictwo i ginekologia”.