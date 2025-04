Dzieci nie chcą FAS

Wydaje ci się, że w piciu w ciąży nie ma nic złego? Że jedna lampka wina jeszcze nikomu nie zaszkodziła lub że piwo to nie alkohol? Takie myślenie wśród ciężarnych powoduje, że wciąż rodzą się dzieci z FAS, czyli Alkoholowym Zespołem Płodowym.

Reklama

Fundacja EY rozpoczęła ciekawą kampanię właśnie na temat FAS. W jej ramach alkohol kupowany w sklepach „Piotr i Paweł” jest zawijany w dziecięce rysunki odzwierciedlające emocje, jakie u najmłodszych wiążą się z tym problemem!

FAS - konsekwencje picia alkoholu przez kobiety w ciąży

Czym jest FAS?



FAS to najcięższa forma wad wrodzonych wywołanych przez ekspozycję płodu na alkohol. Pełne objawy tej choroby to:

spowolniony rozwój fizyczny,

anomalie w budowie twarzy,

objawy wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Do FAS może dojść, gdy kobieta w ciąży pije alkohol – dociera on bowiem do jej dziecka wraz z krwią przez łożysko. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie istnieje bezpieczna dawka alkoholu dla ciężarnej, każda bowiem jego ilość może powodować zaburzenia w rozwoju nienarodzonego dziecka. Alkohol zresztą jest jedyną toksyną spośród wszystkich używek, która ma wpływ na genetykę dziecka w łonie matki – powoduje więcej szkód niż chociażby marihuana, heroina czy kokaina!

Gdy matka pije, już po 40 minutach jej dziecko odczuwa takie samo upojenie alkoholowe. Z jego organizmu natomiast jest on wydalany wolniej, ponieważ płód nie ma jeszcze wykształconych procesów detoksykacyjnych. Abstynencja w ciąży jest więc koniecznością, jeśli nie chcemy zaszkodzić dziecku – szczególnie ważna jest na początku ciąży, gdyż w tym czasie alkohol może doprowadzić do wyjątkowo ciężkich uszkodzeń układu nerwowego i narządów wewnętrznych nienarodzonego malucha.

Pamiętajmy, że wad powstałych w wyniku FAS nie da się cofnąć. Możemy jedynie zmniejszyć lub usunąć niektóre wady narządów (ale nie mózgu).

Istotna jest też świadomość, że alkoholu nie powinny pić także matki karmiące, gdyż w ten sposób przyczyniają się do zwolnienia tempa rozwoju dziecka. Taki maluch może cierpieć na zaburzenia snu, łaknienia i uwagi, odczuwać poczucie lęku i zagrożenia. Może też pojawić się u niego upojenie alkoholowe czy hipoglikemia.

Dzieci nie chcą FAS



Aby zwiększać świadomość na temat picia alkoholu w ciąży, Fundacja EY przygotowała kampanię #dzieciniechcaFAS. Organizatorzy poprosili grupę dzieci, by namalowały to, co kojarzy im się z FAS – w ten sposób powstały rysunki przedstawiające dziecięce lęki, zagubienie i stres. Papier, na którym powstały, jest wykorzystywany na stoiskach z alkoholem w sklepach „Piotr i Paweł” do owijania zakupionych butelek. W ten prosty sposób kampania przypomina o tym, jak ważne jest zachowanie abstynencji w ciąży.

W ramach akcji powstał zapadający w pamięć spot reklamowy:

Reklama

Na Instagramie zaś pojawiły się zdjęcia osób wspierających kampanię: