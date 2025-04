fot. Fotolia

Witam!

Mój tata (59 lat) od niedawna jest członkiem grupy AA. Te spotkania bardzo mu pomagają, ale wciąż nie opuszcza mnie strach, że wróci do picia. Bardzo dziwnie się bowiem zachowuje.

Są momenty, gdy jest spokojny i opanowany, można z nim rzeczowo porozmawiać, ale zdarzają się i takie, gdy jest roztrzęsiony, wręcz od środka rozdygotany. I chociaż mówi mi, że nie pije alkoholu i zrobi wszystko, żeby więcej go nie wziąć do ust, boję się, czy wytrzyma. Tłumaczy mi, że to efekt głodu alkoholowego.

Proszę o wytłumaczenie, co to takiego i jak można pomóc osobie, u której występują jego objawy?

Krystian, 26 lat.

Na pytania Czytelników odpowiada Sławomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Bełchatowa:

Głód alkoholowy jest jednym najsilniejszych przymusów, nad którym udaje się panować z wielkim trudem. To jeden z objawów choroby alkoholowej, skutkujący wzmożonym napięciem organizmu, drażliwością, niepokojem, ogólnym poczuciem dyskomfortu.

Charakteryzuje go występowanie bardzo silnej potrzeby napicia się alkoholu, pojawia się uczucie ssania w żołądku, senne koszmary. Człowiek rano ma uczucie, jakby wypił dzień wcześniej, chociaż utrzymuje abstynencję. Taka osoba ma poczucie, że tylko alkohol może przynieść jej ulgę i poprawę samopoczucia.

Osoba dotknięta głodem alkoholowym znacznie bardziej narażona jest na wahania nastroju, przeżywa ogromne napięcia emocjonalne, walczy z pokusami i wierzy, że z nimi wygra.

By dogłębnie zrozumieć istotę choroby alkoholowej, należy zgłosić się na spotkanie grupy AA, umówić na sesję z terapeutą. Bardzo ważne jest, by trzeźwiejący alkoholicy poważnie podchodzili do spotkań z terapeutą i stosowali się do jego zaleceń.

W leczeniu głodu alkoholowego stosowane są leki, które zmniejszają chęć napicia się alkoholu, łagodzą objawy tzw. "suchego kaca" oraz przedłużają abstynencję. Do leków tych należą: naltrekson, akamprozat i nalmefen.

W pokonywaniu głodu alkoholowego bardzo pomocna jest właściwa dieta, ograniczająca cukier, kofeinę i nikotynę, a także zmiana stylu życia, w którym istotne miejsce powinny zajmować ćwiczenia fizyczne, bo te wyzwalają endorfiny zwane hormonami szczęścia.

To będzie zupełnie nowy aspekt życia osoby zmagającej się z chorobą alkoholową, gdyż do tej pory stan zadowolenia, uczucie mocy i siły dawał jej właśnie alkohol. Teraz chodzi o to, by podobne informacje umysł rejestrował poprzez doznawanie innych przyjemności, takich jak: stan zakochania, dobre jedzenie, sukces zawodowy, czy właśnie regularnie uprawiany sport.

