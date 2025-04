fot. Fotolia

Owłosienie u faceta – tak czy nie?



Z sondy Body Care Clinic wynika, że Polki lubią męskich mężczyzn.

61% jest zdania, że owłosienie na klatce piersiowej jest seksowne .

. Aż 85% kobiet uważa za pociągający wąski pasek włosów biegnący od klatki piersiowej aż do okolic intymnych mężczyzny , tzw. linia tygrysa.

, tzw. linia tygrysa. Zupełnym przeciwieństwem linii tygrysa jest niedźwiedzi sweter. Aż 63% Polek nie lubi u swoich partnerów włosów na plecach .

. Dla 43% „problematyczne” są włosy pod pachą partnera.

partnera. Emocje wzbudzają także męskie brwi , a zwłaszcza look a la Frida Kahlo. Zdaniem 35% Polek Polacy powinni bardziej zadbać o tę część twarzy.

, a zwłaszcza look a la Frida Kahlo. Zdaniem 35% Polek Polacy powinni bardziej zadbać o tę część twarzy. Mężczyźnie nie zaszkodzi natomiast zapuszczenie zarostu. Zwłaszcza modnego 3-dniowego. Dla 43% Polek facet z zarostem jest sexy. Pod warunkiem jednak, że nie jest to wąs stoczniowca. Ten odrzuca aż 73% kobiet.

Co na to eksperci?

– Nie tylko kobiety zmieniły nastawienie do męskiego owłosienia. Także panowie. Przywiązują oni coraz większą wagę do swojego wyglądu, w tym do stopnia owłosienia. Stają się także coraz bardziej otwarci na zabiegi depilacji, jak również na zabiegi trymujące i regulujące owłosieni,e np. laserem – mówi kosmetolog Anna Machnik z kliniki medycyny estetycznej Body Care Clinic w Katowicach.

Depilacja coraz popularniejsza



Najpopularniejszym dziś zabiegiem wśród panów jest depilacja klatki piersiowej, pleców lub brzucha przy pomocy lasera lub specjalnego wosku. Modne staje się także laserowe regulowanie zarostu na klatce piersiowej, zwłaszcza jeśli ten sięga ramion i pleców. Coraz częściej także panowie sięgają po laserowe usuwanie owłosienia na twarzy, zwłaszcza jeśli chcą mieć 3-dniowy zarost o równej linii. Rosnącą popularnością cieszy się także depilacja okolic intymnych.

– Tego typu zabiegi są popularne zwłaszcza u mężczyzn o gęstym zaroście, którym włosy bardzo szybko odrastają. W ich przypadkach zwykłe golenie to za mało, bo za 2-3 dni owłosienie znów się pojawia. Co więcej, mężczyźni z gęstym zarostem są bardziej narażeni na podrażnienia. Pomóc może regularna depilacja woskiem. Sprawia ona, że odrastające włosy są cieńsze i mniej sztywne. Rozwiązaniem jest także trwałe usunięcie owłosienia laserem – mówi kosmetolog.

Co na to kobiety?



Chociaż nie każda lubi owłosionego partnera, to jedynie 32% nie miałoby nic przeciwko depilującemu się mężowi lub chłopakowi.

– Panowie przełamują już barierę wstydu przed wizytą u kosmetyczki, a kobiety nie patrzą już na to jak na coś niemęskiego. Zwłaszcza jeśli depilacja klatki piersiowej ma na celu odsłonięcie wyrzeźbionych na siłowni mięśni. Te za seksowne uważa aż 73% Polek – mówi Anna Machnik.

Sondę na grupie 500 kobiet w wieku 18-55 lat przeprowadzono w dniach 1-15 kwietnia 2014.

