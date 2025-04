Jeśli na twoim ciele pojawiły się jasne lub ciemne plamki, to może być łupież pstry. Grzybicza infekcja skóry, która wymaga leczenia.

Łupież pstry to grzybicza infekcja skóry wywołana przez bytujące na niej drożdżaki z rodzaju Pityrosporum, które odżywiają się łojem i potem, rozkładają tłuszcze do wolnych kwasów tłuszczowych, estrów i aldehydów. Czasami dochodzi do ich niekontrolowanego namnażania się i infekcji. Drożdżaki wywołują wtedy podrażnienia i stan zapalny skóry.

Objawy łupieżu pstrego

Na pierwszy rzut oka łatwo pomylić go z przebarwieniami, np. bielactwem związanym z niedoborami melaniny, czyli naturalnego barwnika w skórze. Łupież pstry przyjmuje bowiem najczęściej postać bladoróżowych lub jasnobeżowych plamek. Gdy choroba nasila się, plamki "zlewają się" ze sobą tworząc płaty o nieregularnych kształtach. Skóra w tych miejscach jest mocno przesuszona, czasami zaczyna swędzieć i łuszczyć się. Plamki mają bardzo wyraźne brzegi.

Pstry, tłusty, rumieniowy. Jak rozpoznać rodzaj łupieżu?

Kiedy łupież pstry atakuje?

Do niekontrolowanego rozmnażania się drożdżaków dochodzi wtedy, gdy organizm przestaje sobie radzić z drobnoustrojami na skutek:

organizm przestaje sobie radzić z drobnoustrojami na skutek: osłabienia ogólnej bądź miejscowej odporności

zawirowań natury hormonalnej, czyli

w czasie ciąży

podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej

w trakcie kuracji lekami steroidowymi

podczas wzmożonej produkcji łoju, np. wywołanych nadaktywnością gruczołów łojowych w okresie dojrzewania

Rozwojowi łupieżu pstrego sprzyjają też:

otyłość

nadpotliwość

noszenie nieprzewiewnej odzieży

przebywanie w klimacie tropikalnym, gdzie jest wysoka temperatura oraz duża wilgotność powietrza

Łupież pstry na twarzy

Najwięcej plamek zwykle pojawia się na:

karku i tułowiu, m.in. ramionach, dekolcie, plecach.

Zdarza się jednak, że kumulują się także na:

rękach, nogach czy głowie. Niestety, czasami występuje też na twarzy.

Ten ostatni rodzaj jest ze względów estetycznych chyba najbardziej dokuczliwy i dobrze jest szybko działać.

Jak leczyć łupież pstry

Odpowiedź jest krótka: kompleksowo. Nieleczony pozostawia bowiem na skórze trwałe przebarwienia i szpeci. Na szczęście, drożdżaki mają swoje kolonie wyłącznie na powierzchni skóry, co ułatwia dotarcie do nich i skuteczną walkę z infekcją.

Najczęściej stosuje się dostępne bez recepty maści antygrzybiczne. Dopiero gdy one nie pomogą, albo łupież często nawraca (niestety dzieje się tak w 80 proc. przypadków), trzeba zastosować bardziej radykalne metody, np. środki doustne.

Najczęściej stosuje się maści, które leczą, chronią skórę przed ponowną infekcją, odbudowują barierę lipidową, dzięki czemu przestaje być szorstka i łuszczyć się. Koją też swędzenie.

Jak leczyć łupież pstry?

W trakcie leczenia łupieżu pstrego warto też:

nosić przewiewne ubrania, by skóra mniej się pociła i nie dostarczała pożywki drożdżom

nie stosować tłustych kosmetyków zatykających pory ciała

używać preparaty z siarczkiem selenu lub kwasem salicylowym, który wysusza skórę i hamuje rozwój infekcji.

Preparaty nanosi się na czystą i wysuszoną skórę. Kuracja trwa ok. 2 tygodni.

Po jej zakończeniu należy dalej pielęgnować skórę bardzo lekkimi preparatami. Przed wyjściem na dwór odsłonięte miejsca trzeba zabezpieczyć kremami z filtrem, by ochronić się przed opaleniem. Plamy nie opalają się bowiem tak szybko jak skóra nie dotknięta chorobą i plamy stają się bardziej widoczne.

Nie trzeba natomiast izolować się od otoczenia, ponieważ łupież pstry nie jest zaraźliwy.

Domowe sposoby na łupież pstry

Łupież pstry to efekt zmian toczących się wewnątrz organizmu. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba zwiększyć siły obronne organizmu. Dlatego w domu należy:

W pierwszej kolejności znaleźć przyczynę łupieżu . Jeśli są to zmiany hormonalne, opanować huśtawkę hormonów.

. Jeśli są to zmiany hormonalne, opanować huśtawkę hormonów. W drugiej kolejności zastosować odpowiednią dietę . Wprowadzić do menu więcej warzyw i owoców, które dostarczą organizmowi witamin i soli mineralnych. Ograniczyć za to wszystkie produkty bogate w tłuszcz, sól i cukier. Najlepiej zrobić to pod okiem doświadczonego dietetyka.

. Wprowadzić do menu więcej warzyw i owoców, które dostarczą organizmowi witamin i soli mineralnych. Ograniczyć za to wszystkie produkty bogate w tłuszcz, sól i cukier. Najlepiej zrobić to pod okiem doświadczonego dietetyka. Poza tym dobrze jest zadbać o relaks i sen , dzięki któremu nasz organizm stanie się silniejszy w walce z infekcjami.

, dzięki któremu nasz organizm stanie się silniejszy w walce z infekcjami. I dopiero na koniec zastosować domowe preparaty, jak kąpiele z użyciem środków, które nie podrażniają skóry, jak wyciągi z herbaty czy lawendy. Preparaty te złagodzą też dokuczliwe swędzenie skóry.

Poznaj 3 domowe sposoby na łupież