Które dzieci chorują na AZS?

AZS – atopowe zapalenie skóry – jest przewlekłą zapalną chorobą skóry z objawami intensywnego swędzenia i suchości, zapalnej wysypki na twarzy i rękach oraz towarzyszącego im zaczerwienienia. Może pojawić się w każdym wieku, ale najczęściej występuje w okresie wczesnego niemowlęctwa i dzieciństwa – problem dotyczy 10-20% dzieci.

- Atopowe zapalenie skóry jest chorobą wieloczynnikową, tj. zależną od cech genetycznych, ale też od czynników środowiskowych. To powoduje, że mimo stosowania profilaktyki sporadycznie następuje nasilenie objawów, mogące prowadzić w konsekwencji do zapalenia skóry. Taki stan negatywnie wpływa na jakość życia dziecka i jego gotowość do codziennych zajęć – tłumaczy dr Pawlikowski, dermatolog-pediatra z łódzkiej Kliniki Medevac.

W czasie nasilonego stresu, np. w szkole, organizm jest bardziej wrażliwy, a to oznacza m.in. nasilone odczuwanie świądu i innych symptomów. Ponadto w wyniku stresu dochodzi do wzmożonej produkcji specyficznych białek, co zaostrza stan zapalny i swędzenie. Dłuższy czas spędzany poza domem oraz uczestniczenie w sportowych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych nie sprzyjają też w opinii lekarza systematycznemu stosowaniu emolientów. To przekłada się wprost na nasilenie suchości skóry, a wtórnie na ekspresję objawów choroby.

Czym jest fototerapia LED?

Nowa metoda terapeutyczna znacząco przyspiesza regenerację skóry i jest całkowicie bezpieczna. Fototerapia LED to klinicznie sprawdzona terapia wpływająca na ogólną poprawę stanu skóry dziecka, w tym złagodzenie objawów zapalnych i przyspieszenie gojenia.

Regularne naświetlania zapobiegają wtórnym infekcjom bakteryjnym (zmniejszenie ryzyka zastosowania antybiotykoterapii), łagodzą świąd i zmniejszają, a w niektórych przypadkach nawet eliminują potrzebę miejscowego stosowania kremów i emolientów.

– Fototerapia LED w przebiegu atopowego zapalenia skóry przyspiesza regenerację uszkodzonych komórek o 150, a nawet 200% – mówi lekarz. – Co więcej, w przebiegu leczenia LED nie trzeba stosować doustnych środków fotouczulających, jak w przypadku klasycznej fototerapii PUVA.

LED emituje światło bezpieczne, tzn. bez szkodliwych długości fal z zakresu UV, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób cierpiących na atopowe zapalenie skóry o wrażliwej skórze oraz dla dzieci.

Jak zmniejszyć objawy choroby?

– Niestety na dzień dzisiejszy jest to choroba nieuleczalna. Terapia, niezależnie od zastosowanych środków leczniczych, zapewnia jedynie poprawę standardu życia małego pacjenta. Ogromne znaczenie ma prawidłowa pielęgnacja, w tym stosowanie emolientów oraz właściwa wilgotność i temperatura powietrza w pokoju dziecka, a także odpowiednia częstotliwość kąpieli i temperatura wody – mówi dr Pawlikowski. Kąpiele powinny być krótkie, tj. do 15 minut i niezbyt częste, co 3-5 dni, a woda nie powinna być nadmiernie ciepła. Częste mycie skóry wymywa z niej lipidy i nasila suchość.

Lekarz wyjaśnia, że w zależności od nasilenia objawów obecnych u dziecka być może przez wiele kolejnych lat konieczne będzie stosowanie różnych leków w dawkach uzależnionych od aktualnego stanu skóry dziecka.

– Z tym problemem należy po prostu się pogodzić i dzień po dniu robić wszystko, by utrzymać skórę w jak najlepszym stanie – przekonuje dr Pawlikowski. Zwraca uwagę na to, że niepogodzeni z rzeczywistością rodzice to dodatkowy czynnik stresujący dla malucha.

Pamiętajmy, że AZS nie jest chorobą zaraźliwą!

Jak wspierać dziecko z AZS?

– Obecnie powodem do drwin są inne rzeczy, np. niemodne buty, nie mówiąc już o zmianach skórnych – komentuje lekarz. – Rodzice czasami opowiadają mi, jak inne dzieci, podając rękę na powitanie choremu dziecku, cofają ją, gdy dostrzegają zmiany na skórze. Uświadomienie dziecku, że jest wyjątkowe, a AZS to tylko niewielki defekt, jest bardzo ważne. Jeśli mamy problem z poprowadzeniem rozmowy, zawsze radzę rodzicom skorzystanie z porady psychologa dziecięcego. Dobrze jest podjąć takie działanie, zanim nasza pociecha zniechęci się do kontaktów z rówieśnikami, tym bardziej że takie problemy będą jej towarzyszyły przez wiele kolejnych lat.

Klinika Medevac jest pierwszą w Polsce, która wprowadziła do swojej oferty leczenie AZS fototerapią LED. Terapii poddano już kilkadziesiąt małych pacjentów. Poza leczeniem AZS światła LED o różnej częstotliwości używa do leczenia chorób skóry u dorosłych, w tym także rumienia i trądziku. Naświetlanie jest bezbolesne. Ilość i częstotliwość naświetlań dobiera lekarz. Cena to ok. 200 zł/1 naświetlanie.

Autor: dr Pawlikowski, dermatolog-pediatra z łódzkiej Kliniki Medevac.