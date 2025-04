Atopowe zapalenie skóry u dzieci (w skrócie AZS) to jedna z tych chorób, której można zapobiec. Powód?

Reklama

Główne przyczyny atopowego zapalenia skóry u dzieci

Przyczyny alergii bywają różne. Jednak w przeważającej liczbie przypadków atopowe zapalenie skóry u dzieci rozwija się na podłożu genetycznym. A co za tym idzie, można je przewidzieć jeszcze nawet przed poczęciem potomka.

Badania prowadzone od wielu lat pokazały, że jeśli jedno z rodziców jest alergikiem, prawdopodobieństwo alergii u dziecka wynosi 35%, gdy oboje rodzice, ryzyko wystąpienia choroby wzrasta aż do 70%.

Do skłonności genetycznych dochodzą jeszcze czynniki zewnętrzne, takie jak np. zanieczyszczenie środowiska naturalnego. W latach 60. XX w. liczba zachorowań na AZS wynosiła zaledwie 5%, dekadę później była to już 9%, w latach 90-tych - 14%. Dziś na atopowe zapalenie skóry w niektórych krajach choruje już co piąta osoba.

U nas na AZS cierpi ok. 5% dzieci w wieku 3-18 lat. Ale u połowy z nich pierwsze objawy pojawiają się już w wieku niemowlęcym.

Przeciwdziałanie atopowemu zapaleniu skóry u dziecka przed porodem

Jeśli więc rodzice mają świadomość, że są alergikami, mogą działać z naprawdę dużym wyprzedzeniem, by uniknąć atopowego zapalenia skóry u swojego dziecka. Jak?

Pewne działania warto podjąć jeszcze przed porodem. Najlepiej będzie:

już na etapie ciąży wyeliminować z jadłospisu przyszłej matki najbardziej alergizujące pokarmy (m.in. mleko krowie czy orzechy)

usunąć z otoczenia wszystkie rzeczy, na których mogą gromadzić się alergeny i roztocza, np. zasłony, dywany, poduszki z pluszu czy koce z wełny

oddać w dobre ręce zwierzęta, które mają sierść lub futerko, np. psa, kota czy królika

Przeciwdziałanie atopowemu zapaleniu skóry u dziecka w trakcie porodu

Lepiej też jest, jeśli sam poród odbywa się siłami natury, aby dziecko przechodząc przez kanał rodny od razu przejęło od matki florę bakteryjną, która stanowi naturalną barierę ochronną. Niestety, porody przez cesarskie cięcie tego nie zapewniają. Dlatego jeśli jest wybór, warto unikać cesarki.

Przeciwdziałanie atopowemu zapaleniu skóry u dziecka po porodzie

Najważniejszy moment przychodzi jednak już po narodzinach malucha. Aby nie doprowadzić do atopowego zapalenia skóry u dziecka, najlepiej byłoby wtedy:

karmić je jak najdłużej piersią - najlepiej do 1,5 roku, przy czym matka powinna cały czas być na takiej diecie eliminacyjnej, na jakiej w trakcie ciąży

- najlepiej do 1,5 roku, przy czym matka powinna cały czas być na takiej diecie eliminacyjnej, na jakiej w trakcie ciąży unikać kontaktów dziecka ze zwierzętami

nie przegrzewać maleństwa, które i tak ma nieco wyższą temperaturę od nas dorosłych

kąpać je w delikatnych emolientach i po każdym myciu nacierać całe ciało specjalnymi preparatami atopowymi

jak najdłużej stosować pieluchy tetrowe

często zmieniać dziecku ubranka i prać je w wysokich temperaturach

Co powinno jeść dziecko, które może zachorować na atopowe zapalenie skóry?

Przełomowym momentem będzie jednak wprowadzanie dodatkowych pokarmów do diety dziecka ze skłonnościami do atopowego zapalenia skóry, np. soczków czy zupek. Dobrze jest wtedy podawać na raz tylko jeden nowy produkt, by w razie problemów szybko go znaleźć i wyeliminować.

Warto też wiedzieć, że nie zawsze są to te same pokarmy, które uczulają większość ludzi. Np. codzienna praktyka pokazuje, że często dzieci, które nie mogą pić mleka krowiego, znakomicie trawią mleko kozie, a najmniej uczulającym mięsem jest wieprzowina, ponieważ organizm świni jest bardzo podobny do organizmu człowieka.

Dlaczego warto przeciwdziałać atopowemu zapaleniu skóry u dziecka?

I choć wszystkie te działania wymagają trochę wysiłku od rodziców, lepiej przeciwdziałać atopowemu zapaleniu skóry u dzieci niż je leczyć.

W zależności od nasilenia AZS na skórze malucha pojawia się bowiem:

zaczerwienie

grudkowata czerwona wysypka

lub nawet liszajowate placki przypominające łuszczycę

Ale to, co widzimy na skórze, czyli wysypkę czy placki zmienionej skóry przypominające wręcz łuszczycę, to tylko zewnętrzny objaw AZS.

Tak naprawdę choruje wtedy cały organizm dziecka, głównie układ pokarmowy i nerwowy malucha. Chorujące na AZS dzieci są zwykle pobudzone, zrzędliwe lub płaczliwe. Gorzej śpią, a ich główka po około 4 godzinach od zjedzenia produktu uczulającego robi się gorąca i mokra jak przy krzywiźnie.

I choć u większości dzieci z atopowym zapaleniem skóry objawy skórne zanikają wraz z wiekiem, u 80 % z nich w późniejszym wieku rozwija się astma oskrzelowa lub alergiczny nieżyt nosa.

Reklama

Zobacz też:Jak rozpoznać atopowe zapalenie skóry u dzieci?Jak pielęgnować skórę dziecka chorego na atopowe zapalenie?