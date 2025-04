Podstawowymi objawami pojawiającymi się u osób z atopowym zapaleniem skóry lub ze skórą skłonną do alergii jest suchość i szorstkość. Dodatkowo mogą się pojawić zarumienienia, grudki, pęcherzyki czy uporczywy świąd. W pozbyciu się tych uciążliwych dolegliwości mogą być pomocne kosmetyki firmy Laboratorium Dermedic. W skład serii Emolient Linum wchodzą:

Reklama

Emolient Linum – Kojący krem nawilżający

Krem ten jest hipoalergiczny, nie wykazuje właściwości drażniących i uczulających. Skutecznie łagodzi podrażnienia skóry, poprawia jej elastyczność oraz przyspiesza regenerację naskórka. Ponadto

ogranicza utratę wody oraz natłuszcza i nawilża skórę wzmacniając i odbudowując naturalny płaszcz hydrolipidowy.

Emolient Linum – Olejek do kąpieli

Olejek polecany jest do kąpieli emoliacyjnych. W połączeniu z wodą tworzy mleczną emulsję, która nie tylko oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, ale także wzmacnia jej barierę ochronną, nie pozostawiając tłustego filmu. Preparat poprawia elastyczność naskórka, eliminuje uczucie dyskomfortu swędzącej, ściągniętej skóry, wygładza ją oraz dodatkowo przyspiesza wchłanianie składników aktywnych. Nie zawiera mydła.

Emolient Linum – Regenerujący krem do rąk

Aktywna formuła składników regenerująco-nawilżających chroni skórę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych i zmniejsza skłonność do podrażnień. Preparat łagodzi mikrourazy naskórka oraz długotrwale nawilża wrażliwą skórę dłoni. Ponadto silnie nawilża i zmiękcza naskórek, uzupełnia barierę lipidową, hamuje utratę wody, wzmacnia regenerację naskórka oraz pomaga w tworzeniu nowych komórek. Produkt hipoalergiczny.

Emolient Linum – Lotion do ciała

Produkt został stworzony na bazie zaawansowanych technologicznie składników, dostarczających skórze niezbędnych substancji odżywczych, przywracających jej jędrność. Lotion łagodzi podrażnienia i mikrourazy naskórka, zapewnia skórze intensywne i długotrwałe nawilżenie, działa kojąco, łagodząc uczucie ściągnięcia oraz eliminując dyskomfort suchej skóry, a także wpływa na odbudowę płaszcza hydrolipidowego skóry. Wspomaga odnowę komórkową, przez co skóra odzyskuje zdrowy wygląd.

Produkt hipoalergiczny. Można stosować od 3. roku życia.

Emolient Linum - Żel pod prysznic odbudowujący barierę ochronną skóry

Żel zalecany jest do codziennej higieny skóry atopowej i bardzo suchej, również z objawami łuszczycy. Jego delikatna formuła nie podrażnia i nie wysusza skóry. Dzięki zawartym składnikom(olej lniany, olej macademia, d-panthenol, allantoina) preparat wygładza i zmiękcza skórę, a także wpływa na szybsze gojenie się ran.

Emolient Linum - Szampon do włosów chroniący skórę atopową

Szampon zalecany jest do mycia włosów osób z problemem skóry atopowej i bardzo suchej, a także z objawami łuszczycy. Jego delikatna formuła nie podrażnia i nie wysusza skóry głowy i twarzy, a dzięki zawartemu w preparacie czynnikowi przeciwświądowemu zmniejsza uczucie świądu skóry. Produkt hipoalergiczny.

Emolient Linum – Ratunek dla skóry w sprayu

Preparat zalecany jest do codziennej pielęgnacji skóry atopowej i bardzo suchej również z objawami łuszczycy. Jest to lekka emulsja, aplikowana w postaci rozpylanej mgiełki. Preparat hamuje rozwój bakterii patogennych, łagodzi podrażnienia, działa przeciwzapalnie i przeciwświądowo, wygładza i poprawia elastyczność skóry, łagodzi podrażnienia. Po aplikacji tworzy na powierzchni skóry delikatną powłokę ochronną zabezpieczającą przed parowaniem, kontaktem z drobnoustrojami i alergenami. Produkt hipoalergiczny. Można stosować od 3. roku życia.

Źródło: materiały prasowe Biogened/mk