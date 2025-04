Jeszcze nie wynaleziono w 100-procentach skutecznej metody leczenia migreny. Lekarze wiedzą jednak, jak uśmierzać ból, sprawiać, by jego napady były rzadsze i lżejsze, a nawet, co robić, by nie sprowokować ataku. Abyś i Ty mogła w pełni skorzystać z tej wiedzy, poznaj najpierw swojego przeciwnika.

Rozszyfruj ból

Migrena to domena kobiet – mężczyźni cierpią na nią 3-krotnie rzadziej. Pierwsze ataki bólu pojawiają się zwykle do 30. roku życia. Są na tyle charakterystyczne, że łatwo można je odróżnić od zwykłego bólu głowy.

► Ataki migreny trwają od kilku do kilkudziesięciu godzin.

► Ból odczuwany jest zazwyczaj w jednym miejscu, np. za gałką oczną w skroni lub czole (zdarza się też z tyłu głowy).

► Migrenie może towarzyszyć szereg nierzyjemnych objawów, np. nudności, wymioty, zawroty głowy, wyjątkowa wrażliwość na światło, dźwięki i zapachy.

► U 20 procent chorych pojawia się też tzw. aura – pacjent może wtedy mieć problemy ze wzrokiem (np. widzieć zygzaki, mroczki), zdarza się, że występują trudności w mówieniu, zaburzenia czucia, a nawet przejściowe porażenia.

Uwaga! Jeśli któreś z wymienionych symptomów pojawiają się właśnie u Ciebie, idź do lekarza. Postawi on jednoznaczną diagnozę i poprowadzi leczenie.

Czas na terapię

W złagodzeniu bólu pomogą leki. By środki zadziałały, trzeba je zażyć przy pierwszych sygnałach migreny. Gdy ból przybierze na sile, dostępne bez recepty preparaty mogą się okazać za słabe...

Uwaga! Silne leki przeciwbólowe stosuje się u pacjentów, którzy mają ponad 3 ataki migreny w miesiącu, napady trwają ponad 2 doby i nie ustępują pod wpływem ogólnie dostępnych środków. Ograniczenia takie są konieczne, bo silnie działające środki wywołują sporo skutków ubocznych. Przepisuje się je więc w ostateczności.

Na własną rękę...

Aby zwiększyć skuteczność farmaceutyków, a z czasem w ogóle z nich zrezygnować, można leczyć migrenę metodami niekonwencjonalnymi, np. przy pomocy akupunktury, jogi, treningów rozluźniających i łagodzących stres.

Uwaga! Działania te mają sens dopiero, gdy nauczysz się eliminować czynniki wywołujące migrenę. Należą do nich:

► zbyt krótki lub za długi sen oraz zmiana rytmu snu (np. po podróży) – postaraj kłaść się i wstawać zawsze o tej samej porze (nawet w weekendy);

► stres – znajdź swój sposób na odreagowanie napięcia, może pomogą Ci w tym regularne spacery, a może po prostu trzeba komuś przekazać część obowiązków;

► niektóre potrawy – unikaj czerwonego wina, czekolady, cytrusów, orzechów, chińszczyzny, tłuszczu oraz serów pleśniowych i długo dojrzewających serów żółtych;

► hormony – ataki mogą się zaostrzyć, gdy stosujesz tabletki antykoncepcyjne;

► bodźce zewnętrzne – unikaj ostrego i migającego światła, hałasu i intensywnych zapachów.

Warto wiedzieć: Napad migreny może być też wywołany przez zmianę pogody, zwłaszcza nagły spadek ciśnienia, czy silny wiatr. Nie masz wprawdzie wpływu na aurę, możesz jednak śledzić prognozy, by przygotować się na atak bólu (warto nosić przy sobie środek przeciwbólowy).

Kojąca kąpiel

Wsyp do garnka po garści liści melisy i kwiatów lawendy. Zalej zioła litrem wrzątku, przykryj i odczekaj 15 minut, a potem przecedź. Wlej napar do wanny z ciepłą wodą. Weź 15-minutową kąpiel. Nie spłukuj ciała, a jedynie je wytrzyj.