Warto wiedzieć, że grzyby leśne nie są popularnymi alergenami pokarmowymi, dlatego nie mówi się o nich za często. Albowiem organizm różnie zareagować może na substancje, które zawarte są w grzybach. Złe przyswojenie i przetrawienie grzybów leśnych powodować może reakcje alergiczne.

Grzyby leśne nie są częstymi alergenami. Reakcja alergiczna spowodowana spożyciem grzybów występuje rzadko. Dużo częściej alergenami są grzyby domowe, czyli kurz, pleśń czy roztocza.

Jednakże alergię na grzyby leśne zawsze w małym stopniu można mieć. Najbardziej narażone są osoby starsze, ponieważ ich żołądek ciężko radzi sobie ze składnikami, które zawarte są w grzybach. Występują wtedy silne zatrucia.

Alergie pokarmowe na grzyby podzielić można na:

natychmiastowe,

opóźnione.

Natychmiastowa reakcja na grzyby nazywana jest inaczej wstrząsem anafilaktycznym. Ta alergia pokarmowa jest najbardziej znana, ale przy tym jest rzadka wśród ludzi. Osoby, które cierpią na nadwrażliwość spożywanych produktów, mogą nawet umrzeć, co powoduje uduszenie bądź wstrząs. Dzieje się tak, jeśli człowiek jest uczulony na grzyby leśne. Jednakże tak jak wcześniej było wspomniane, taka reakcja na żywność jest rzadko spotykana.

Natychmiastowa reakcja alergiczna przebiegać może również wolnej oraz łagodniej, gdyż ogranicza się do dróg oddechowych, skóry bądź układu pokarmowego. Zacząć może się już po 2 sekundach lub do 2 godzin od spożycia grzyba.

Opóźniona reakcja alergiczna na grzyby dotknąć może nawet każdy organ człowieka. Pierwsze niepokojące reakcje pojawić się mogą po 45 minutach, a nawet do 3 dni. Występuje ona u niewielkiej ilości ludzi, lecz reakcje te mogą być ostre. Taką reakcję wywołać może nawet spożycie małej ilości grzybów. Kontakt może być przedłużony, ponieważ trudno go skojarzyć z innym, konkretnym alergenem.

Objawami takiej reakcji mogą być:

ból głowy,

świerzb,

obrzęk węzłów chłonnych.

By mieć pewność, że jest to opóźniona reakcja alergiczna na grzyby, to warto wykonać test MRT, który pomaga określić, w jaki sposób człowiek reaguje na pokarmy, które spożywa. Jednak pamiętaj, że każdy taki przypadek powinien zdiagnozować lekarz.

