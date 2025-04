Pomiędzy 20 września a 6 października w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie można za darmo obejrzeć wystawę przedstawiającą modele grzybów trujących i jadalnych. Zaproszeni są na nią wszyscy miłośnicy grzybobrania, którzy pragną dowiedzieć się więcej na temat unikania zatruć.

70 modeli grzybów i film

Na wystawie „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia!” zgromadzono 70 modeli, które mogą pomóc zarówno odróżnić grzyby jadalne od niebezpiecznych dla zdrowia, jak również uzmysłowić, jak bardzo okazy z tych obu grup bywają do siebie podobne. Na zwiedzających czeka też film edukacyjny.

Warto wiedzieć, że tym roku na Mazowszu odnotowano 43 przypadki zatruć spowodowanych zjedzeniem nieodpowiednich grzybów.

10 rad, jak nie zbierać grzybów - antyporadnik grzybiarza

Jak uniknąć zatrucia grzybami?

Pamiętajmy, aby zbierać tylko te grzyby, co do których mamy pewność, że są jadalne i najlepiej unikajmy tych młodych, które nie mają jeszcze rozwiniętych cech swojego gatunku, przez co mogą być przyczyną tragicznej pomyłki.

Nie podawajmy grzybów dzieciom i nie opierajmy się na obiegowych opiniach, że słodkawy smak grzyba oznacza, że jest on bezpieczny – to bzdura.

Jeśli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, zbierajmy tylko grzyby rurkowe (mają pod kapeluszem tzw. gąbkę). W Polsce bowiem nie rosną grzyby śmiertelnie trujące tego typu i ryzyko zatrucia jest znacznie mniejsze niż w przypadku grzybów blaszkowatych.

