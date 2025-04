Jak ustrzec się groźnych dla zdrowia grzybów?

Zbieraj tylko te grzyby, do których masz pewność, że są jadalne. Pamiętaj, że słodkawy smak grzyba nie oznacza, że nie jest on trujący! Nie jest bowiem prawdą, że tylko gorzkawe są niebezpieczne. Jeśli jesteś początkującym grzybiarzem, zbieraj tylko grzyby rurkowe (mają pod kapeluszem tzw. gąbkę). W Polsce bowiem nie rosną grzyby śmiertelnie trujące tego typu i ryzyko zatrucia jest znacznie mniejsze niż w przypadku grzybów blaszkowatych. Zbieraj tylko grzyby wyrośnięte. Młode bowiem mogą nie mieć wykształconych cech swojego gatunku i być przyczyną tragicznej pomyłki. Nie sugeruj się popularnymi, ale niezgodnymi z prawdą metodami sprawdzania, czy grzyby są trujące (typu: sprawdzanie, czy cebula zabarwi się na czarno lub srebrna łyżeczka ściemnieje).

Atlas trujących grzybów

Jakie szkody wyrządzają trujące grzyby?



Spożycie trującego grzyba może skutkować:

zwolnieniem bądź przyspieszeniem akcji serca,

zaburzeniami oddychania,

uczuciem gorąca,

ślinotokiem,

halucynacjami,

uszkodzeniem komórek narządów wewnętrznych.

Pamiętajmy, że objawy takie jak: biegunka, ból brzucha, nudności i podwyższona temperatura pojawiające się po spożyciu grzybów powinno skłonić nas do natychmiastowego wezwania pogotowia bądź zgłoszenia się do lekarza! W takim przypadku warto też sprowokować wymioty, by jak najszybciej pozbyć się treści żołądkowej, a także upewnić się, jaki rodzaj grzyba doprowadził do zatrucia – znacznie ułatwi to późniejsze leczenie.

Zatrucie grzybami – leczenie



W przypadku zatrucia grzybami leczenie polega na płukaniu żołądka i podaniu dużej ilości węgla aktywowanego (wiąże on trucizny grzybów). Prowadzi się też leczenie objawowe (wyrównywanie niedoborów płynów) i monitorowanie czynności wątroby.

