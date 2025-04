Wiele zależy od tego, czy osoba chorująca na Hashimoto ma niedoczynność tarczycy – jeśli tak, może jej być trudniej zachować prawidłową masę ciała. Na szczęście z tyciem można walczyć. Jak? Wyjaśnia lek. Urszula Sanocka – endokrynolog z Grupy LUX MED.

Czy to prawda, że przy chorobie Hashimoto trudno zachować odpowiednią wagę ciała?



Lek. Urszula Sanocka: Jeśli chorobie Hashimoto towarzyszy niedoczynność tarczycy, to często mamy do czynienia z przyrostem masy ciała. Jeśli czynność hormonalna tarczycy pozostaje w normie, a pacjent ma jedynie podwyższone przeciwciała przeciwtarczycowe i nie ma innych zburzeń metabolicznych lub schorzeń przewodu pokarmowego, to regulacja trybu życia i nawyków żywieniowych powinna wystarczyć do utrzymania prawidłowej wagi.

Jak schudnąć przy chorobie Hashimoto?



Podstawą jest dobre wyrównanie czynności hormonalnej tarczycy, czyli stosowanie właściwej dawki tyroksyny – hormonu tarczycy. Ponadto należy zadbać o wyrównanie ewentualnych niedoborów witamin, głównie witaminy D3.

Ważne jest uregulowanie trybu życia: regularna aktywność fizyczna i zrównoważona dieta, odpowiednia podaż płynów, a także ograniczenie przewlekłego stresu, który znacząco wpływa na naszą gospodarkę hormonalną, jak również preferencje żywieniowe.

Jaki sport jest polecany przy chorobie Hashimoto?



Rodzaj uprawianego sportu nie ma większego znaczenia. Najbardziej istotna jest jego regularność i czas trwania wysiłku. Należy go dostosować do indywidualnych preferencji pacjenta i jego możliwości wydolnościowych, stopniowo zwiększając obciążenie wysiłkiem.

Oznacza to m.in., że osoba z istotną nadwagą lub otyłością nie powinna zaczynać treningu od dużych obciążeń (zwiększa to częstotliwość urazów).

O czym powinna pamiętać osoba chora na chorobę Hashimoto, by nie tyć?



O regularnym zażywaniu leków, jeśli tak zaleci lekarz prowadzący. Unikaniu nadmiernego spożycia słodyczy, słodzonych napojów w tym coca-coli, produktów zwierających białą mąkę: pizza, białe pieczywo, żywności typu fast-food.

Posiłki powinny być bogate w produkty świeże: warzywa, owoce oraz w kasze. Niezwykle ważne jest regularne spożywanie posiłków kilka razy w ciągu dnia i nie objadanie się w godzinach wieczornych. Istotne jest też unikanie alkoholu (zwłaszcza piwa) i nadmiernego spożycia soli kuchennej.

Wszystko o diecie przy Hashimoto

Jeśli chorobie Hashimoto towarzyszy alergia pokarmowa, należy unikać produktów alergizujących. Gdy współistnieją dolegliwości gastryczne, np. objawy zespołu jelita drażliwego, warto pomyśleć o wykluczeniu celiakii. Nie można też zapomnieć o wspomnianej już wcześniej roli aktywności fizycznej.

Stany powodujące kompulsywne objadanie, np. stany lękowe, nerwice, wymagają odrębnej terapii.

