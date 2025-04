Niedoczynność tarczycy to niedobór krążących we krwi hormonów tarczycy, która doprowadza do spowolnienia wszystkich mechanizmów ustrojowych. Głównymi objawami niedoczynności tarczycy to: zmęczenie i ospałość, tycie, zmniejszenie apetytu, uczucie zimna, zwolnienie akcji serca, osłabienie koncentracji, obrzęki, wole, stany depresyjne, wypadanie włosów i siwienie, sucha skóra, zaparcia, osłabienie pamięci, osłabienie mięśni, opuchnięte oczy, zatrzymanie płynów w organizmie, bezpłodność, pogrubiony głos.

Reklama

Niedoczynność tarczycy - typowo kobiecy problem?

Jest to dolegliwość, która dużo częściej występuje u kobiet. Leczenie polega na podawaniu leku uzupełniającego hormony tarczycy: lewotyroksynę, która jest analogiem naturalnej tyroksyny. Leczenie na ogół trwa do końca życia.

Niedoczynność tarczycy a odchudzanie

Ponieważ jednym z objawów niedoczynności tarczycy to nadmierne tycie, które często nie jest jednocześnie powiązane ze zwiększonym apetytem, częstymi pacjentami poradni dietetycznych są osoby z tym schorzeniem. Tycie przy chorobie tarczycy jest związane ze spowolnionym metabolizmem i jednocześnie z zatrzymywaniem wody w organizmie. Doprowadza to do dużych wahań masy ciała w ciągu krótkiego czasu, np. w ciągu kilku dni waga może wzrosnąć o 2-3 kg, bez wyraźnej przyczyny.

Do tego osoby cierpiące na niedoczynność tarczycy mają utrudnione odchudzanie, na ogół chudną wolniej niż osoby zdrowe. Warto jednak wiedzieć, że trzymanie się zaleceń dietetycznych przy niedoczynności tarczycy przynosi zadowalające efekty w postaci redukcji nadmiernych kilogramów.

Podczas odchudzania w chorobach tarczycy, duże znaczenie odgrywają dieta i aktywność fizyczna, bo to od nich zależy ewentualne przyspieszenie metabolizmu.

Przeciwwskazane w diecie przy niedoczynności tarczycy są pokarmy zawierające substancje wolotwórcze, gdyż zaburzają produkcję hormonów tarczycy i mogą się przyczynić do powiększenia gruczołu. Są to: warzywa krzyżowe( np. kapusta, brokuły, brukselka, kalafior) oraz kukurydza, soja, orzeszki ziemne, tapioka, proso. Wymienione produkty tracą właściwości wolotwórcze po ugotowaniu.

Osoby, które przyjmują hormony tarczycy powinny ograniczyć bezpośrednio przed przyjęciem leku lub tuż po, następujące suplementy diety i leki:

preparaty z żelazem,

preparaty z wapniem,

związki zobojętniające np. przy nadkwasocie,

laktozę.

Nie należy spożywać nabiału ok. 3 godziny po przyjęciu tabletki z analogiem tyroksyny. Należy ograniczyć albo zrezygnować ze słodyczy na rzecz świeżych owoców

Zalecenia dietetyczne przy niedoczynności tarczycy:

spożywanie regularnych posiłków

picie dużo dobrej jakościowo wody

spożywanie dużych ilości surowych i gotowanych warzyw

jadanie orzechów i nasion( oprócz orzeszków ziemnych)- jako dobrego źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych

jadanie dobrych węglowodanów, przede wszystkim tych o niskim indeksie glikemicznym, tj. ryż brązowy, kasze grube, makarony razowe, pieczywo razowe. Są bogatym źródłem błonnika, przyspieszającego przemianę materii i zapobiegającemu zaparciom.

spożywanie produktów wysokobiałkowych pochodzenia zwierzęcego, tj. chude mięso i chude ryby oraz pochodzenia roślinnego, tj. cieciorka, soczewica, groch, fasola, qinoa, amarantus

jadanie zdrowych tłuszczy pochodzenia roślinnego: oliwa z oliwek, olej rzepakowy, olej kokosowy, olej lniany

Reklama

Najlepsze efekty odchudzania obserwuje się przy jednoczesnej stosowanej odpowiedniej diecie odchudzającej, umiarkowanej aktywności fizycznej i dobrze dobranej przez lekarza dawce leku.

Zobacz także: Co powinna jeść osoba z niedoczynnością tarczycy?