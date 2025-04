Jeśli chorujesz na Hashimoto, bardzo prawdopodobne, że borykasz się ze zwiększoną masą ciała. Dlaczego tak się dzieje i co można zrobić, by zdrowo schudnąć? Czy Hashimoto wpływa na apetyt i przemianę materii? Co jeść, by nie mieć problemów z wagą? Zapytałyśmy ekspertkę – Annę Kowalczyk, dietetyk Peatera.

Czy to prawda, że osoby chore na chorobę Hashimoto często mają problemy z wagą?

Z czego to wynika?



Anna Kowalczyk: Niestety to prawda, większość osób cierpiących na Hashimoto boryka się z problemem nadwagi. Powodem jest obniżona przemiana materii i spadek metabolizmu nawet o 30%. Nadprogramowe kilogramy to jednak nie tylko kwestia predyspozycji, ale także efekt źle dobranej diety.

Wiemy, że w Hashimoto jedzenie pełni podwójną rolę. Zaspokaja potrzeby organizmu i wycisza procesy zapalne, ale także pomaga w walce o idealną sylwetkę. Najważniejsza jest jednak konsekwencja w działaniu. A o to niezwykle trudno, zwłaszcza gdy z codziennego menu musimy wyeliminować niektóre produkty.

Gotowanie bez glutenu, nabiału, a także brak obecności tak popularnych warzyw, jak pomidory i papryka w postaci surowej, to dla wielu chorych skuteczny demotywator. Brak pomysłów na zdrowe, ale przede wszystkim także smaczne dania, a dodatkowo konieczność przygotowywania posiłków osobno dla siebie i bliskich sprawia, że chorym po prostu brakuje determinacji w dążeniu do celu.

Z pomocą przychodzą specjaliści. Na rynku są już dostępne plany żywieniowe przygotowane z myślą o chorujących na Hashimoto.

Co robić, aby chorując na chorobę Hashimoto nie tyć?



Chcąc pomóc pacjentom utrzymać dobre zdrowie, zalecam zawsze zmianę stylu życia, zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, odpowiednią ilość snu, unikanie przewlekłego stresu i używek.

Chorzy na Hashimoto powinni zadbać o to, by ich dieta miała charakter redukcyjny. Zgubienie zbędnych kilogramów nie tylko prowadzi do uzyskania zgrabnej sylwetki. W tym przypadku dobrze dobrany plan pomaga także unormować stężenie hormonów we krwi oraz wyciszyć stan zapalny toczący się w organizmie. To z kolei sprawia, że nie tylko wyglądamy, ale i czujemy się znacznie lepiej. Najważniejsze jednak, by do tematu podejść z głową.

Odchudzanie już z założenia wymaga od nas cierpliwości i wytrwałości. Dokładnie tak jest również w przypadku osób borykających się z Hashimoto. I mimo że wszyscy chcielibyśmy zobaczyć rezultaty niemal z dnia na dzień, sam proces powinien przebiegać powoli (w tempie około 0,5-1 kg tygodniowo). Dzięki temu nie będziemy musieli się martwić o efekt jo-jo czy ewentualne niedobory żywieniowe, a utrata masy ciała będzie bezpieczna, i co najważniejsze, trwała.

Czy choroba Hashimoto wpływa na apetyt chorego?



Sama choroba bezpośrednio nie powoduje zwiększenia apetytu, ale już pośrednie zaburzenia wynikające z niedoczynności tarczycy mogą niestety do tego prowadzić. Jednym z najpopularniejszych mechanizmów jest, tak często spotykane w Hashimoto, zaburzenie jakości i długości snu.

Osoby borykające się z tą chorobą po prostu śpią gorzej. To z kolei może być zarówno konsekwencją, jak i przyczyną nadwagi czy otyłości. Jak pokazują badania, im większa masa ciała, tym gorsza jakość snu. Zbyt mała jego ilość zmniejsza natomiast odporność organizmu na sytuacje stresowe.

Jedzenie w tym przypadku służy do rozładowania napięcia czy negatywnych emocji. To zatem powtarzający się schemat: nie wysypiamy się, w efekcie jesteśmy mniej odporni na stres, a ten w niezwykle dużej liczbie przypadków po prostu zajadamy.

Jak uzyskać optymalną wagę przy chorobie Hashimoto?



Coraz częściej, obok farmakologicznego leczenia choroby, poruszany jest także temat żywieniowego aspektu tego schorzenia. Odpowiednio zaplanowana dieta może nie tylko poprawić działanie przyjmowanych leków hormonalnych, ale także opóźnić proces niszczenia gruczołu tarczowego. Co jednak najważniejsze, spersonalizowany plan wpływa bardzo pozytywnie na jakość życia cierpiących na Hashimoto, zmniejszając lub całkowicie eliminując symptomy choroby. Jak to możliwe?

Oczywiście nie ma jednej uniwersalnej recepty na sukces. Pamiętajmy, że zalecenia żywieniowe, a także ilości konkretnych makro- czy mikroskładników, powinny być dobierane do pacjenta indywidualnie. Wszystko dlatego, że Hashimoto często towarzyszą inne zaburzenia, np. insulinooporność, cukrzyca typu 1, nadciśnienie tętnicze czy alergie i nietolerancje pokarmowe. Możemy jednak pokusić się o kilka podstawowych zasad prawidłowego żywienia w tej chorobie.

Pamiętajmy, że dobrze skomponowane menu powinno dostarczać odpowiednich ilości białka, tłuszczu, węglowodanów, błonnika pokarmowego, witamin i minerałów. Dlatego:

sięgajmy po chude mięso, ryby i jaja, najlepiej pochodzących z zaufanych źródeł;

jedzmy kasze, ryż i makarony z pełnego przemiału oraz nasiona strączkowe;

postawmy na naturalnie bezglutenowe produkty;

wybierajmy żywność bogatą w antyoksydanty zmniejszające proces zapalny w organizmie;

wzbogaćmy dietę w świeże warzywa i owoce.

Niektórzy pacjenci chorujący na chorobę Hashimoto sięgają po tabletki reklamowane jako odchudzające. Czy to dobry pomysł?



Suplementy diety nie są pomocne w redukcji masy ciała, a niektóre z nich mogą być nawet szkodliwe, jak np. efedryna, która wywołuje niepożądane skutki sercowo-naczyniowe. W preparatach na odchudzanie najczęściej występują: kofeina, ekstrakt z zielonej herbaty, L-karnityna, chrom, chitosan czy gorzka pomarańcza. Mogą one prowadzić nie tylko do zaburzeń kardiologicznych, ale także powodować ograniczenie czy zatrzymanie wchłaniania się witamin i składników mineralnych.

Zamiast sięgać po tabletki na odchudzanie, warto zaufać specjalistom. Dziś, poza tradycyjną wizytą u dietetyka, na rynku dostępnych jest wiele alternatyw, w tym żywieniowe rozwiązania online.

Jakie badania wykrywają chorobę Hashimoto?

Jakie są objawy Hashimoto?