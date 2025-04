Wielu pacjentów z chorobą Hashimoto i innymi schorzeniami tarczycy poczuło się zaniepokojonych sytuacją związaną z koronawirusem i ewentualnym narażeniem tych osób na cięższy przebieg COVID-19. Obecna pandemia dotyczy nowej choroby, dlatego nadal lekarze mają mało informacji na temat długofalowych konsekwencji zakażenia. Zdania specjalistów co do zagrożenia spowodowanego koronawirusem przy chorobie Hashimoto, są podzielone.

Dotychczasowe dane w większości wskazują, że osoby z Hashimoto nie mają obniżonej odporności i nie są zagrożone cięższym przebiegiem COVID-19. Niektóre źródła podają jednak, że choroby tarczycy mogą powodować obniżenie odporności i zagrażać bardziej osobom z koronawirusem.

Choroba Hashimoto (inaczej przewlekłe limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego) to przewlekła zapalna choroba tarczycy o podłożu autoimmunologicznym. W jej przebiegu układ odpornościowy reaguje przeciwko własnym tkankom. Choroba Hashimoto jest główną przyczyną niedoczynności tarczycy oraz najczęściej występującą chorobą endokrynologiczną.

Do objawów choroby Hashimoto zalicza się:

Leczenie choroby Hashimoto polega na przyjmowaniu lewotyroksyny, hormonu, który naturalnie jest produkowany przez gruczoł tarczycowy, a którego brakuje w organizmie osób z Hashimoto.

Przyjmuje się, że pacjenci z odpowiednio leczoną chorobą Hashimoto nie należą do grupy podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o zachorowanie z powodu koronawirusa. Podwyższone ryzyko zauważono u osób z nadczynnością tarczycy, szczególnie z nadmiarem hormonów tarczycy we krwi, lub u osób przyjmujących hormon tarczycy (w tym z chorobą Hashimoto), u których w organizmie jest nadmiar tego hormonu.

Niektóre źródła wskazują, że posiadanie autoimmunologicznej choroby tarczycy może prowadzić do obniżenia odporności, a tym samym większej skłonności do zachorowania z powodu koronawirusa. Tak uważają autorzy listu opublikowanego w Diabetology & Metabolic Syndrome - lekarze Timotius Hariyanto i Andree Kurniawan z Indonezji. Chodzi jednak głównie o osoby z nieuregulowaną chorobą.

Nadmiar lub niedobór poziomów hormonów tarczycy obserwowany w chorobach tarczycy prowadzi do rozregulowania wrodzonej odpowiedzi immunologicznej. Tymczasem uważano, że wrodzona odpowiedź immunologiczna ma największy udział w patogenezie COVID-19, ponieważ jest to pierwsza linia systemu obronnego organizmu do walki z SARS-CoV-2, wirusem odpowiedzialnym za wywołanie zakażenia COVID-19. Deregulacja wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, o czym świadczą wyższe poziomy neutrofili, zwiększone poziomy CD14 +monocyty i makrofagów, obniżony poziom komórek NK (Natural Killers) były w badaniach - przyp. red. istotnie związane z ciężkimi zakażeniami COVID-19

Eksperci z American Thyroid Association – organizacji zrzeszającej setki lekarzy zajmujących się chorobami tarczycy – uważają, że układ odpornościowy jest na tyle złożony, że autoimmunologiczna choroba tarczycy wcale nie oznacza, że ​​dana osoba ma obniżoną odporność lub nie będzie w stanie zwalczyć infekcji wirusowej. Ich zdaniem nic nie wskazuje na to, że pacjenci z chorobą Hashimoto są bardziej narażeni na zarażenie się koronawirusem lub cięższą chorobę COVID-19.

Organizacja osób z chorobami tarczycy British Thyroid Foundation przypomina również, że pacjenci, którzy zostali zaklasyfikowani jako osoby z osłabionym układem odpornościowym (z obniżoną odpornością) to zazwyczaj: pacjenci ze schorzeniami, takimi jak białaczki, HIV i AIDS, lub przyjmujący leki, takie jak duże dawki steroidów, leki immunomodulujące na reumatoidalne zapalenie stawów lub stwardnienie rozsiane, chemioterapię przeciwnowotworową lub po przeszczepieniu narządu. Nie ma w tej grupie chorych na Hashimoto.

Zagrożeniem dla pacjentów z koronawirusem może być jednak nadmierne stężenie hormonów tarczycy. Koronawirus (podobnie jak inne drobnoustroje) może doprowadzić do podostrego zapalenia tarczycy, w wyniku którego dochodzi czasami do tyreotoksykozy, czyli zespołu objawów chorobowych z powodu nadmiaru hormonów tarczycy. Nadmierne stężenie hormonów tarczycy może wystąpić również u osób z chorobą Hashimoto w wyniku przyjmowania lewotyroksyny.

Osoby z ciężką i niekontrolowaną chorobą tarczycy mogą być narażone na powikłania koronawirusa ze względu na pogorszony stan zdrowia i istnienie obrzęków.

Nie istnieją specjalne zalecenia w rozpoznawaniu i leczeniu choroby Hashimoto w obliczu pandemii koronawirusa. Badanie czynności tarczycy z oznaczeniem TSH i FT4 jest wskazane, gdy chory odczuwa dużą zmianę objawów związanych z niedoczynnością tarczycy, np. silne zmęczenie lub wahania masy ciała. Wtedy w razie potrzeby należy zmienić dawkę leku. Ale o tym zdecyduje lekarz.

U kobiet w ciąży dawka lewotyroksyny powinna być dostosowana tak, aby TSH osiągnęło prawidłowy poziom dla danego trymestru.

Osoby z Hashimoto mimo wszystko ze względu na istnienie choroby przewlekłej powinny szczególnie na siebie uważać, przyjmować leki zgodnie z zaleceniem lekarza oraz dbać o profilaktykę przeciwko zakażeniu. Warto zadbać o siebie również poprzez odpowiednie żywienie. Więcej: Dieta w chorobie Hashimoto.