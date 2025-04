Spis treści:

Peroksydaza tarczycowa (TPO) jest to enzym naturalnie występujący w tarczycy, który bierze udział w produkcji hormonów tego gruczołu. Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej (aTPO, anty-TPO) to przeciwciała produkowane przez układ odpornościowy skierowane przeciwko tarczycy. Obecność anty-TPO sugeruje, że nieprawidłowa praca tarczycy wynika z choroby autoimmunologicznej, takiej jak choroba Hashimoto lub choroba Gravesa-Basedowa. Oznacza to, że układ odpornościowy przez pomyłkę atakuję własną tarczycę. Prowadzi to do jej stopniowego niszczenia, co może trwać latami, długo nie powodując żadnych objawów.

Oznaczenie anty-TPO to proste badanie, które pozwala wykryć przeciwciała przeciwko TPO obecne we krwi. Norma anty-TPO wynosi poniżej 35 IU/ml. Jednak nie zawsze wynik powyżej tego poziomu oznacza problem zdrowotny. Wykonywane są też inne badania w celu rozpoznania choroby tarczycy, np. USG tarczycy oraz oznaczenie hormonów TSH, FT4 i FT3.

Znacznie podwyższony poziom anty-TPO najczęściej wskazuje na choroby autoimmunologiczne tarczycy, takie jak:

Zapalenie tarczycy Hashimoto (przeciwciała anty-TPO występują nawet u 95% chorych) - jest to najczęstsza przyczyna niedoczynności tarczycy. Rozwija się, gdy tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów.

Choroba Gravesa-Basedowa (anty-TPO obecne u 85% pacjentów) - jest to główna przyczyna nadczynności tarczycy. Odwrotnie niż w chorobie Hashimoto, tarczyca wytwarza w tym przypadku zbyt dużą ilość hormonów.

Wysokie anty-TPO występuje również w 10-20% przypadków wola tarczycowego oraz raka tarczycy. Przeciwciała mogą być też obecne u osób starszych, przy cukrzycy typu I oraz w takcie przyjmowania niektórych leków, np. litu, interferonu alfa, IL-2 lub amiodaronu.

Nie zawsze odchylenie od normy będzie związane z chorobą. Podwyższone anty-TPO zauważa się u 10-15% zdrowych osób. Te osoby powinny jednak zachować czujność, ponieważ w przyszłości może się u nich rozwinąć choroba tarczycy.

Podwyższone stężenie przeciwciał anty-TPO we krwi nie powoduje objawów, lecz wywołują je dopiero niedoczynność albo nadczynność tarczycy, choć i te stany początkowo mogą przebiegać bezobjawowo.

Objawy występujące z wysokim poziomem anty-TPO to najczęściej:

zmęczenie, senność albo niepokój,

nieprawidłowa tolerancja zimna lub ciepła,

zaparcia albo biegunki,

wysuszenie skóry,

drżenie dłoni,

nadpotliwość,

opuchnięcie twarzy, tycie lub niezamierzona utrata wagi,

łamliwość paznokci, wypadanie włosów,

obniżenie nastroju, depresja,

przyspieszone lub spowolnione tętno,

bóle kości, stawów lub mięśni,

wytrzeszcz oczu,

nieregularne miesiączki,

niepłodność,

zaburzenia erekcji u mężczyzn.

Choroba Hashimoto powoduje, że tarczyca nie wytwarza wystarczającej ilości hormonów, co wpływa niekorzystnie na różne procesy w organizmie, np. przemianę materii, termoregulację, pracę serca i nastrój. Wiele funkcji organizmu ulega spowolnieniu. Nadmiar przeciwciał anty-TPO jest charakterystycznym objawem choroby Hashimoto. Nieprawidłowy wynik badania ma nawet 95% chorych. Przy czym w przypadku choroby Hashimoto uznaje się, że na ogół dopiero wynik powyżej 500 IU/ml oznacza to schorzenie. W tej grupie pacjentów wyniki anty-TPO bardzo często przekraczają 1000 IU/ml.

Oznaczenie anty-TPO jest zalecanym badaniem w diagnostyce autoimmunologicznych chorób tarczycy. Test należy wykonać, jeśli istnieje podejrzenie niedoczynności lub nadczynności gruczołu. Zaniepokoić powinny charakterystyczne objawy, o których wspomniano wyżej. Niekiedy badanie anty-TPO jest zlecane kobietom ciężarnym, ponieważ problemy z tarczycą często ujawniają się w czasie ciąży.

Wysokie anty-TPO oraz TSH w normie występują u prawidłowo leczonych osób z chorobą Hashimoto. Takie wyniki mogą też nasuwać przypuszczenie, że u danej osoby rozwija się dopiero to schorzenie. Występują wówczas przeciwciała przeciwtarczycowe, ale TSH jeszcze nie uległo podwyższeniu.

TSH jest ważnym wskaźnikiem chorób tarczycy. Jest to hormon produkowany przez przysadkę mózgową w odpowiedzi na wydzielanie hormonalne gruczołu. Jeśli powstaje za mało hormonów tarczycy, TSH wzrasta, aby pobudzić ten narząd do pracy. Leczenie niedoczynności wyrównuje poziom TSH. Nie oznacza to, że wynik anty-TPO również się obniży.

Naukowcy dowodzą, że stres i niezdrowa dieta pogarszają przebieg chorób tarczycy. Aby zmniejszyć stan zapalny i obniżyć przeciwciała tarczycowe, zalecają unikania stresu i zdrowy styl życia (dieta, regularna aktywność fizyczna). Badania dowodzą, że korzystne zmiany w tym zakresie, powodują nie tylko lepsze wyniki badań, ale też poprawiają samopoczucie, zapobiegają lękom i depresji w porównaniu z osobami, które nie wprowadziły pozytywnych nawyków.

Osoby zmagające się z nieprawidłowościami tarczycy, często mają niedobory związków. Suplementacja może pomóc w obniżeniu przeciwciał przeciwtarczycowych. Warto skonsultować z lekarzem uzupełnienie tych związków:

witaminy D,

selenu,

żelaza,

witaminy B12 i innych z grupy B,

magnezu,

cynku.

Więcej: Choroba Hashimoto a dieta

Podwyższony poziom przeciwciał przeciwtarczycowych anty-TPO nie podlega leczeniu. W niektórych przypadkach zalecana jest obserwacja i badania kontrolne.

Gdy inne badania diagnostyczne wykażą chorobę tarczycy lub inną związaną z wysokim anty-TPO, lekarz zaplanuje terapię dostosowaną do danego przypadku.

U osób z chorobą Hashimoto podstawą leczenia jest codzienne przyjmowanie lewotyroksyny – syntetycznego odpowiednika tyroksyny, czyli hormonu, który nie jest produkowany w odpowiedniej ilości przez tarczycę. Istotne znaczenie w terapii ma styl życia, szczególnie odpowiednia dieta.

Jeżeli pacjent jest skierowany na badania przez lekarza POZ w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wówczas badanie anty-TPO wykona bezpłatnie. Można wykonać je również prywatnie – cena to ok. 30-50 zł.

Badanie polega na pobraniu krwi żylnej ze zgięcia łokciowego i przesłaniu próbki do laboratorium. Nie wymaga specjalnego przygotowania, pacjent może, ale nie musi być na czczo.

Zarówno anty-TPO, jak i anty-TG (przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie) to wskaźniki przydatne w diagnostyce chorób tarczycy. Badanie anty-TG jest dłużej stosowane w diagnostyce, ale odznacza się mniejszą wiarygodnością niż oznaczenie poziomu anty-TPO. Wysokie stężenie anty-TG świadczy zazwyczaj o chorobie Hashimoto (występuje u 70-80% chorych), chorobie Gravesa-Basedowa (występuje u 30-40% chorych) lub poporodowym zapaleniu tarczycy (występuje u 20-40% chorych).

W diagnostyce raka tarczycy również jest stosowane oznaczenie przeciwciał anty-TPO. W badaniu, które ukazało się w 2019 r. na łamach Molecular and Clinical Oncology dowiedziono, że wysoki poziom anty-TPO wiąże się z większym ryzykiem raka tarczycy. Jednak nie wszystkie prace naukowe to potwierdzają. Stwierdzono też, że podwyższony poziom anty-TPO nie wpływa na zwiększenie ryzyka przerzutów raka tarczycy do węzłów chłonnych.

Przeczytaj też: Guzki tarczycy

